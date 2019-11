Gender pay gap | lo stipendio di un uomo è del 44% più alto rispetto al guadagno di una

Gender pay gap - una donna guadagna 84 centesimi per ogni euro guadagnato da un uomo : Quest'anno in europa l'Equal Pay Day si celebra il 4 novembre in quanto questo sarebbe il giorno in cui le donne smettono simbolicamente di essere pagate rispetto ai loro colleghi maschi per un anno dello stesso lavoro. Fra i Paesi europei l'Italia presenta uno dei livelli di Gender pay gap (divario retributivo) più basso: Significa quindi che il nostro Paese sia un modello in quanto a pari opportunità e uguaglianza remunerativa sul lavoro? Non ...