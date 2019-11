Crisi Ilva e manovra costano già due miliardi di spread

Viaggio nella Crisi dei 5 Stelle Non solo Ilva. E il governo rischia : L'ultimo, disperato, tentativo di trovare una mediazione sull'ex Ilva di Taranto tra il premier Giuseppe Conte - pressato da Partito Democratico e Italia Viva - e Luigi Di Maio - sotto attacco dall'ala dura del Movimento 5 Stelle guidata da Barbara Lezzi - è quello dello scudo penale a tempo, ipotesi alla quale una fetta di senatori grillini ha aperto ma solo a... Segui su affaritaliani.it

Crisi dell'ex Ilva - azienda dell'indotto non paga gli stipendi : Iniziano a registrarsi le prime ripercussioni sulle aziende dell'indotto siderurgico dopo la decisione di Arcerlor Mittal di recedere dal contratto di fitto dello stabilimento di Taranto, il più grande d'Europa. Una ditta che opera nel sistema degli appalti ex Ilva ha annunciato l'impossibilità di continuare a pagare gli stipendi ai suoi dipendenti. “Siamo spiacenti comunicare che la scrivente azienda allo stato è impossibilitata ad erogare in ...

Luigi Di Maio evoca la Crisi di governo sull'Ilva : Giuseppe Conte ha i giorni contati? : Il Movimento 5 stelle naviga a vista sull'emergenza Ilva. Anzi: il suo leader, Luigi Di Maio, ha aperto ad un'eventuale crisi di governo, qualora il Parlamento dovesse votare per il ripristino dello scudo penale. È l'indiscrezione sostenuta dal Corriere della Sera, le cui fonti interne rivelano che

LETTERA DALL'ILVA/ Un dipendente : ecco la grande occasione che questa Crisi ci offre : Una testimonianza dall'impianto dell'Ilva di Taranto. Ciò che sta accadendo è un richiamo a rimettere al centro dell'azione il compito di ciascuno

Ex Ilva - Matteo Renzi e l'emendamento che Matteo Salvini potrebbe votare : verso la Crisi di governo : Il caso ex Ilva scuote le acque del governo ed è Giuseppe Conte, a poche ore di distanza dall'incontro con i vertici di ArcelorMittal, a pagarne le conseguenze. Il premier viene infatti tirato in continuazione per il colletto: da una parte il Pd intenzionato a ripristinare lo scudo penale, dall'altr

Giuseppe Conte in Crisi di consenso - ecco perché è andato a farsi contestare all'Ex Ilva : il retroscena : Avete notato quanto, negli ultimi giorni, Giuseppe Conte ci stia mettendo la faccia? Quanto si faccia vedere? Premier prezzemolino, insomma. Ma con alterni risultati. L'ultimo episodio è stata la partecipazione al funerale dei pompieri morti nel rogo della cascina di Alessandria. Quello precedente a

Sondaggio Izi - dopo Crisi Ilva il centrodestra vola : vicino al 49 % : Il centrodestra, dopo il voto in Umbria e pochi giorni dopo l'inizio della crisi per l'ex Ilva, sembra continuare il trend positivo degli ultimi tempi e si avvicinerebbe sempre più, in caso di elezioni, verso la maggioranza. A fotografare questi dati è stato l'Izi, istituto di ricerca indipendente diretto da Giacomo Spaini. Cresce il centrodestra I partiti della coalizione di centrodestra continuano a guadagnare consenso nei sondaggi politici. ...

Crisi d’impresa - Robiglio : «Allerta» per 25-30mila aziende. Timori per plastic tax e Ilva : Il leader della Piccola industria ha messo anche in guardia dagli effetti della "plastic tax", che «andrebbe a penalizzare un settore produttivo, senza dare tempo alle aziende di riposizionarsi o di adottare possibili alternative tecnologiche»

Crisi d'impresa - Robiglio : "allerta" per 25-30mila aziende. Timori per plastic tax e Ilva : Il leader della Piccola industria ha messo anche in guardia dagli effetti della "plastic tax", che «andrebbe a penalizzare un settore produttivo, senza dare tempo alle aziende di riposizionarsi o di adottare possibili alternative tecnologiche»

Giuseppe Conte - lo sfogo sull'Ilva : "Non so più che fare". E ora Luigi Di Maio minaccia la Crisi : Non è "un superuomo", non ha "la soluzione in tasca". Giuseppe Conte, il capo del governo, non sa nemmeno lui che cosa deve fare sull'Ilva. Arrivato a Taranto per incontrare gli operai, il premier sembra nel panico. Dopo l'emendamento del Movimento 5 stelle che aboliva lo scudo penale per i vertici

Ilva - Conte a Taranto con i lavoratori : «Si apre un gabinetto di Crisi». Gualtieri : Mittal rispetti impegni. Jindal si sfila : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato in prefettura a Taranto associazioni di cittadini e comitati civici ambientalisti dopo il punto stampa. «Lei è il primo politico...

Ex Ilva - Conte fuori da prefettura : "Serve gabinetto di Crisi". : "Questa è una comunità ferita da questa emergenza, qui si è sviluppata una tragedia ambientale nel corso del tempo e ora si prospetta una tragedia sociale, da qui dobbiamo partire per rilanciare questa comunità". Così l'intervento di Giuseppe Conte fuori dalla prefettura di Taranto dopo una giornata passata allo stabilimento ex Ilva. Dalle 7 di questa mattina è iniziata l'agitazione proclamata da Fim, Fiom e Uilm contro l'annunciato ...

Ex Ilva - Conte fuori da prefettura : "Serve gabinetto di Crisi". : "Questa è una comunità ferita da questa emergenza, qui si è sviluppata una tragedia ambientale nel corso del tempo e ora si prospetta una tragedia sociale, da qui dobbiamo partire per rilanciare questa comunità". Così l'intervento di Giuseppe Conte fuori dalla prefettura di Taranto dopo una giornata passata allo stabilimento ex Ilva. Dalle 7 di questa mattina è iniziata l'agitazione proclamata da Fim, Fiom e Uilm contro l'annunciato ...

Ilva - Conte a Taranto con i lavoratori : «Si apre un gabinetto di Crisi». Gualtieri : Mittal rispetti impegni. Jindal si sfila : «Io non sono un venditore di fumo, un superuomo, un fenomeno. Non c'è una persona, un governo che può risolvere da solo tutto, c'è il sistema Italia, qui si apre un...