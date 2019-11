De Laurentiis sfida il Milan per l’uruguaiano Torreira… : ADL sfida il Milan per Torreira Calciomercato – Il Napoli cerca rinforzi per il centrocampo, De Laurentiis punta Torreira e sfida il Milan. sfida in Serie A tra Napoli e Milan per Torreira. Milan news, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, gli azzurri sono sulle tracce di Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano dell’Arsenal. Il club partenopeo starebbe sfidando il Milan che è interessato al centrocampista ex ...

Augusto Minzolini svela il piano di Pd e M5s : "Così vogliono liberare il Paese dall'ipoteca di Matteo Salvini" : Pd e Cinque Stelle le tentano tutte pur di rimanere incollati alla poltrona. Parola di Augusto Minzolini che sul Giornale rivela il piano con cui la maggioranza giallo-rossa pensa di far fuori Matteo Salvini. La mossa - ben ragionata durante il vertice dell'altra sera al confronto sulla legge eletto

Appartamento da 5 milioni intestato a commessa - indagine per riciclaggio e corruzione internazionale : Un Appartamento da 5 milioni di euro, in via dei Condotti a Roma – a due passi da Piazza di Spagna – e circa 1, 8 milioni in contanti e opere d’arte tra cui quadri dell’artista pop Edward Spitz: tutto finito sotto sequestro dai finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria nell’ambito di una indagine della Procura di Roma che si concentra sull’attività di alcuni imprenditori colombiani ed italiani. Un ...

Stop ai finanziamenti alle fonti fossili - la mossa giusta della Bei : Cosa dobbiamo fare per il clima? Fermare le emissioni. Come si fa? Ad esempio non finanziando più i progetti da fonti fossili. Proprio quello che ha deciso il board della Banca europea per gli investimenti con lo Stop ai finanziamenti per progetti con combustibili fossili incluso il gas a partire dal 2021. Decisione fondamentale presa con il voto favorevole anche dell’Italia perché ‘all’allarme per il cambiamento ...

Orrore a Ragusa - in spiaggia cadavere mutilato e in stato di decomposizione : L'orribile scoperta nella tarda mattinata di venerdì su una spiaggia in località Scoglitti, frazione di Vittoria, in provincia di Ragusa. A rinvenire il corpo sarebbe stato un passante che portava a spasso il cane in spiaggia e ha avvertito le forze e dell'ordine. Secondo le prime informazioni, al cadavere mancherebbero parte degli arti.Continua a leggere

Cucchi - il carabiniere del baciamano a Ilaria : “Clamore inaspettato. È stato un gesto spontaneo” : Il carabiniere, ancora oggi in servizio presso il tribunale di Roma, protagonista del baciamano a Ilaria Cucchi nell'aula bunker di Rebibbia ha spiegato i motivi del suo gesto: "Mi sono sentito di farlo e l'ho fatto. Non voglio e non posso dire altro. Finalmente dopo 10 anni è stata fatta giustizia"Continua a leggere

Luciana Littizzetto evacuata dal suo appartamento : paura per la comica torinese : Raffaella Carrà ha voluto chiudere questa serie di interviste del suo A Raccontare Comincia Tu con Luciana Littizzetto. Un duo esplosivo: insieme, la Raffa e ‘Lucianina’ hanno dato vita a una conversazione brillante, con molto ritmo. E la comica ha parlato anche del suo rapporto con Maria De Filippi: è stato proprio grazie alla conduttrice di C’è Posta per Te che Luciana ha deciso di prendere in affidamento due bambini. “Maria fa troppo ridere, ...

Pediatria : festa per Marcolino - l’ex bebè piuma compie 1 anno : Nella Terapia intensiva neonatale-Tin dell’ospedale Niguarda di Milano Marco ci ha passato i primi 98 giorni di un ricovero lungo 4 mesi, di cui più di 2 e mezzo chiuso in incubatrice, con l’esperienza della ventilazione assistita, un’infezione diffusa che sembrava non voler guarire nonostante il continuo aggiustamento della cura antibiotica, due operazioni ravvicinate all’intestino. Ex ‘bimbo piuma‘, nato con ...

Ipertrofia prostatica benigna : sovrappeso e obesità aumentano il rischio fino al 40% : L’obesità può aumentare fino al 40% il rischio di sviluppare l’Ipertrofia prostatica benigna, una malattia che colpisce più di 6 milioni di italiani over 50. Ma ancora sottostimata, nonostante sia caratterizzata da sintomi evidenti: necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una sensazione di mancato ...

In un volume le foto e la storia degli alberi ‘straordinari’ d’Italia : Milano, 15 nov. (Adnkronos) – Capaci di sopravvivere per più di mille anni sul Pianeta, si sono dimostrati più sapienti dell’uomo, dimostrando che non siamo i soli a saper risolvere i problemi della vita. Agli alberi più “straordinari”, i grandi vecchi, gli ultimi patriarchi di una nazione che ha il primato in Europa per la sua biodiversità, è dedicato un volume fotografico curato dall’associazione Patriarchi ...

Mancini a 360° : il caso Ronaldo-Sarri ed il futuro di Ibrahimovic : “Mi dispiace per Marcello, e’ stato ed e’ un grande allenatore, ha vinto tutto nella sua carriera, ho sentito che anche prima c’erano state delle polemiche, non conosco bene la situazione, ma mi dispiace”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di RaiSport, nella consueta intervista del giorno della partita della Nazionale, Roberto Mancini parla anche del caso Cristiano Ronaldo-Sarri. “E’ difficile ...

Ex Ilva : Palombella - ‘bene magistratura ma problema è urgente’ : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Il problema è che i tempi della magistratura non coincidono con l’urgenza del momento. L’iniziativa può anche farci piacere ma il tema è fare fronte al dramma e e al fatto che oggi ArcelorMittal ha comunicato che dal 4 dicembre prossimo non sarà più responsabile della gestione degli stabilimenti”. Così il leader Uilm, Rocco Palombella prima di entrare all’incontro al per l ...

Venezia : Bper a sostegno privati e imprese colpite da maltempo : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Bper Banca mette in campo un intervento concreto per alleviare i disagi di famiglie e imprese che hanno subito pesanti danni a causa dell’acqua alta che ha sommerso per più giorni ampie zone di Venezia, della provincia e del litorale, compreso il Delta del Po. L’Istituto di credito, infatti, mette a disposizione dei finanziamenti fino a 20 mila euro per le famiglie e fino a 100 mila euro per le ...

Bper : aderisce a schema ‘Instant Payment’ : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Le banche del gruppo Bper (Bper Banca, Banco di Sardegna, Cassa di Risparmio di Bra, Cassa di Risparmio di Saluzzo) hanno aderito, nelle scorse settimane, allo schema di pagamento Sct Inst, la soluzione di bonifico istantaneo comunemente definita ‘Instant Payment’.Il sistema, promosso dall’European Payments Council (Epc), consente, a differenza del bonifico tradizionale, di trasferire ...