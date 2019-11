Venezia: previsione marea,oggi a 150 cm

Il Centro maree del Comune dirivede al rialzo la stima della nuova punta di acqua alta per la giornata di, venerdì, portandola da 145a 150centimetri sopra il medio mare. Si tratta di unada codice rosso, che si somma ai picchi 'eccezionali' già registrati in questi ultimi giorni. il fenomeno dovrebbe giungere all'apice intorno alle ore 11:20. Per questa notte, tra circa un'ora (all'una), la massima dovrebbe fermarsi tra 100e 105cm.(Di venerdì 15 novembre 2019)