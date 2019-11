Orvieto Carlo Carletti uccide la moglie | la figlia e poi si toglie la vita

Fonte : laprimapagina

(Di giovedì 14 novembre 2019) Un’intera famiglia sterminata. Due omicidi e un suicidio hanno scosso. Sono tre le persone trovate morte in casa a

pvsassone : RT @beretta_g: @gianluc_ferrara Non è più accettabile che si ripetano #omicidi come questi. Sono solo quelli degli ultimi due giorni. @Gian… - beretta_gio : RT @beretta_g: @gianluc_ferrara Non è più accettabile che si ripetano #omicidi come questi. Sono solo quelli degli ultimi due giorni. @Gian… - BLIND_DATA24 : RT @beretta_g: @gianluc_ferrara Non è più accettabile che si ripetano #omicidi come questi. Sono solo quelli degli ultimi due giorni. @Gian… -