Incidenti auto | la mappa delle strade più pericolose

Incidenti : scontro tra auto e tir su A21 - un morto : Milano, 13 nov. (Adnkronos) – Un morto sull’A21 all’altezza di Manerbio, in direzione Brescia, a causa dello scontro tra un tir e un’auto, andata in fiamme. Un tratto dell’autostrada A21 Torino-Brescia è stato bloccato e sul posto è intervenuto l’elisoccorso. I medici del 118 hanno constatato il decesso del 50enne che si trovava a bordo dell’auto, morto sul colpo dopo l’esplosione che ha ...

Strade pericolose - 76 Incidenti su 100 sono nei centri abitati. Il rischio maggiore è sulle autostrade urbane : Su 100 incidenti, 76 avvengono nei centri abitati, sei in autostrada e 18 su Strade extraurbane. I percorsi più pericolosi sono la Penetrazione urbana della A24 (12,9 inc/km), il Raccordo di Reggio Calabria (12,5 incidenti/km) e la Tangenziale Nord di Milano (nel tratto in provincia di Monza – 10,3 incidenti/km) mentre per la rete autostradale la media nazionale è di 1,3 incidenti/km. Le autoStrade urbane risultano quelle con la maggiore ...

Incidenti stradali : auto contro bus nel Bresciano - 5 feriti : Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la statale 45 bis a Rezzato, nel Bresciano. Un'auto con a bordo quattro persone si è ribaltata finendo la corsa contro un pullman. Oltre ai quattro occupanti della vettura, ferito anche un passeggero del bus. Tutti feriti in modo lieve. Gravi ripercussioni sul traffico che è stato deviato. Chi era al volante dell'auto potrebbe essere stato sorpreso da ...

Incidenti stradali - per le auto più tecnologiche in meno : Incidenti stradali, per le auto più tecnologiche in meno.Secondo i dati di uno studio realizzato dalla Fondazione Filippo Caracciolo di Aci

Incidenti - ancora bambini travolti dalle auto davanti le scuole. E noi protestiamo così : La scuola è iniziata da un mese e mezzo, e davanti al suo portone continuano a essere falciati vecchi e bambini. L’ultimo tragico fatto a Iglesias in Sardegna: una nonna e la nipote di otto anni sono state travolte da un’auto mentre attraversavano la strada. La nonna è morta facendo scudo col suo corpo alla nipotina, ma salvandola. Due giorni prima, la stessa dinamica a Bari, dove due bambini di sei e sette anni hanno riportato solo lievi ...

Google Pixel 4 saprà rilevare gli Incidenti automobilistici e chiamare i soccorsi ma solo negli USA : Google ha confermato che Google Pixel 4 può contare su una feature capace di rilevare gli incidenti automobilistici ma sarà disponibile solo negli USA L'articolo Google Pixel 4 saprà rilevare gli incidenti automobilistici e chiamare i soccorsi ma solo negli USA proviene da TuttoAndroid.

Centosettantamila Incidenti d’auto in Italia : quando è meglio non uscire in macchina? : Sono più di 170mila gli incidenti stradali che si sono verificati in Italia nel corso del 2018. A censirli ci ha pensato Istat mentre Info Data, il blog di Data Journalism del Sole 24 Ore, li ha rielaborati per rappresentarli in un’infografica consultabile qui https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/10/10/Centosettantamila-incidenti-dauto-Italia-scopre-meglio-non-uscire-macchina/. I dati mostrano che non ci sono differenze significative tra le ...

Incidenti : scontro tra due auto su SS Occidentale Etnea - tre feriti : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) – Tre persone sono rimaste ferite in uno scontro tra due auto avvenuto al km 40 della strada statale 284 Occidentale Etnea, nei pressi di Paternò (Catania). Il traffico è momentaneamente bloccato. La viabilità, fa sapere Anas presente sul posto col suo personale, “è provvisoriamente deviata su strade alternative”. L'articolo Incidenti: scontro tra due auto su SS Occidentale Etnea, tre feriti ...

Incidenti - bimbo investito da un’auto a Milano : è grave : Un bimbo di tre anni è stato investito da un’automobile oggi pomeriggio a Milano ed è ora in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda. Ha un trauma cranico ma è cosciente. Secondo la prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto attorno alle 15.50 in viale Jenner. Il piccolo stava attraversando la strada, non sulle strisce pedonali, con la mamma e altri bambini. Il conducente dell’auto, che poi ha ...

Film porno sui tabelloni pubblicitari in autostrada - code e rischio Incidenti in Usa : L'episodio sulla Interstate 75 nei pressi di Auburn Hills, storica città degli Stati Uniti d'America nello Stato del Michigan. Responsabili dell'accaduto sue sospetti che si sono introdotti nel centro di controllo dei cartelloni pubblicitari e hanno cambiato la programmazione inserendo il Film hot.Continua a leggere