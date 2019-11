Donna partorisce all’ingresso di una discoteca | il bimbo avrà l’ingresso gratis per tutta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Nasce sulla pista di unaperla vita. Non si sa ancora il nome del neonato dato alla luce la notte tra sabato 9 e domenica 10 novembre, ma il suo futuro in pista pare assicurato. Sono stati i proprietari dellaO’Club di Tolosa, nell’Alta Garonna francese, a raccontare l’insolito lieto evento. Erano circa le 5.30 del mattino quando una delle ultime clienti della nottata in disco è entrata improvvisamente in travaglio. La neomamma è una 19enne che era all’ O’Club assieme ad una amica. Come riporta Le Depeche, secondo la responsabile del locale, tal Marie-Helen, la ragazza era una delle ultime clienti della serata. E si era recata inper distogliersi dalle ansie personali dovute anche all’imminente parto. Sempre secondo la responsabile la 19enne non aveva bevuto alcuna bevanda alcolica. Anche se l’aspetto ulteriormente bizzarro ...

