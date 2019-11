Venezia | Fico | ' vicini a cittadini e soccoritori | mettere in sicurezza territorio'

Acqua alta a Venezia - Fico : “Mettere in sicurezza territorio sia la priorità” : “E’ un momento difficile per Venezia e i Veneziani, quello che sta accadendo in laguna è drammatico e per questo voglio esprimere la vicinanza mia e della Camera ai cittadini. E ringraziare chi si sta adoperando per fronteggiarlo. Mettere in sicurezza il nostro territorio, che vanta tesori inestimabili unici al mondo, deve essere una priorità. Quello che sta succedendo ci ricorda anche che esiste una grande emergenza planetaria, ...

Venezia - 25enne va in ospedale con la febbre e difficoltà respiratorie : morta tre giorni dopo essere stata dimessa. Disposta l’autopsia : È stata Disposta l’autopsia e sono in corso gli accertamenti da parte dei medici dell’ospedale civile di Venezia, in accordo con i familiari, per capire cosa sia successo a Miriam De Giovanni, 25enne morta il 30 ottobre scorsa, tre giorni dopo essere stata dimessa dallo stesso ospedale. La giovane si era recata al pronto soccorso il 26 ottobre scorso, dove era stata visitata da due medici e poi dal medico infettivologo: aveva febbre alta e ...

Diretta/ Treviso-Venezia - 61-54 - video streaming tv : orogranata in difficoltà : Diretta Treviso Venezia streaming video tv: risultato live del derby veneto di basket valido per la quinta giornata del campionato di Serie A.

Incidenti : Venezia - in A4 tamponamento tra tir - tre feriti - traffico bloccato : Venezia, 18 ott. (Adnkronos) - Da poco prima delle 14:30, i vigili del fuoco sono impegnati in autostrada A4 al km 440+700 poco dopo lo svincolo di Stan Stino in direzione Trieste per un tamponamento tra mezzi pesanti: tre feriti. I pompieri accorsi da Portogruaro, Motta di Livenza e Mestre con l’au