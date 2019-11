Torino-Inter - streaming e tv : dove vedere la 13a giornata di Serie A : dove vedere Torino – Inter streaming e tv, 13a giornata Serie A streaming Torino Inter| Il primo big match della giornata non si fa attendere. Torino Inter arriva subito, alla quinta giornata di campionato, di sabato 23 novembre alle 20.45. Torino Inter in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Dazn. Ovviamente è possibile poter guardare la diretta anche su siti streaming, ritenuti però illegali come ...

Serie A - calendario 13^ giornata in tv : Atalanta-Juventus su Sky - Torino-Inter su Dazn : Il campionato di Serie A riprenderà dopo la sosta per le nazionali. Il prossimo turno proporrà diversi big match. La 13ª giornata si aprirà alle ore 15.00 di sabato 23 novembre con la sfida tra Atalanta e Juventus. Il match della capolista sarà trasmesso in diretta tv su Sky. I bianconeri non vincono a Bergamo da 4 stagioni. L’ultimo successo in trasferta risale alla stagione 2015/16, quando si imposero per 0-2, con le reti di Andrea Barzagli e ...

Pagelle e Highlights 12^ giornata : Inter-Verona 2-1 - Barella fa esplodere San Siro. Torino 0-4 - granata show! Sassuolo-Bologna 3-1 - doppio Caputo - disastro Skov Olsen : Pagelle 12 giornata- Il 12° turno è già entrato nel vivo con la vittoria per 3-1 del Sassuolo ai danni del Bologna. Decide la doppietta di Caputo e gol di Boca. Per gli ospiti a segno Orsolini. Spicca la super sfida tra Juventus-Milan, con bianconeri freschi di qualificazione agli ottavi di Champions League e con […] L'articolo Pagelle e Highlights 12^ giornata: Inter-Verona 2-1, Barella fa esplodere San Siro. Torino 0-4, granata show! ...

Risultati Serie A - classifica/ Diretta gol : Torino rinasce - ora l'Inter! Live score : Risultati Serie A, classifica e Diretta gol Live score degli anticipi in programma oggi, sabato 9 novembre 2019, per la 12giornata di campionato.

Probabili formazioni 11^ giornata : Torino-Juve - riecco Higuain. Bologna-Inter - ancora Lautaro-Lukaku : Probabili formazioni 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta […] L'articolo Probabili formazioni 11^ giornata: ...

Pagelle e Highlights 11^ giornata : Atalanta-Cagliari 0-2 - rossoblù in zona Champions.Torino-Juventus 1-0 - decide De Ligt. Bologna-Inter 1-2 - doppio Lukaku : Pagelle 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta e […] L'articolo Pagelle e Highlights 11^ giornata: Atalanta-Cagliari ...

Pagelle e Highlights 11^ giornata : Torino-Juventus 1-0 - decide De Ligt. Roma-Napoli 2-1 - Zaniolo e Veretout - decollo giallorosso! Bologna-Inter 1-2 - doppio Lukaku : Pagelle 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta e […] L'articolo Pagelle e Highlights 11^ giornata: Torino-Juventus 1-0, ...

Pagelle e Highlights 9^ giornata : Roma-Milan 2-1 - Dzeko-Zaniolo. Atalanta-Udinese 7-1 - show di Muriel. Torino-Cagliari 1-1 - rossoblù sugli scudi. Lecce-Juve 1-1 - Inter-Parma 2-2 : Pagelle 9 giornata- Ci siamo, 9^ giornata ai nastri di partenze. Tutto pronto per il calcio d’inizio del 9° turno. Aprirà i battenti il match tra Verona-Sassuolo, sfida in programma questa seraalle ore 20:45. Sabato alle ore 15:00 sarà il turno di Lecce-Juventus. Sarri potrebbe attuare una mini rivoluzione, possibile anche l’esclusione di Cristiano Ronaldo dal […] L'articolo Pagelle e Highlights 9^ giornata: Roma-Milan 2-1, Dzeko-Zaniolo. ...

Calciomercato - innesti a parametro zero per l’Inter : affari Juve-Genoa - Torino e Samp guardano in casa Milan : Cresce l’attesa per le altre partite valide per la 10^ giornata del campionato di Serie A, il massimo torneo italiano entra sempre più nel vivo e sono in arrivo altre importanti indicazioni. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul Calciomercato, sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda le finestre di gennaio e di giugno. Ecco tutte le trattative nel dettaglio, novità nelle ultime ore. JUVENTUS – La Juventus ...

