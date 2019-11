Le ultime dai campi – Buone notizie per il Torino | brutte per Sampdoria e Lecce

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) Ilonato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, le squadre nel frattempo continuano ad allenarsi per prepararsi alla prossima giornata, il torneo entra sempre più nel vivo e sono in arrivo nuove importanti indicazioni. Nel frattempo ecco tutte leche riguardano le squadre di Serie A.in casa, Zaza e Parigini hanno svolto oggi al ‘Filadelfia’ l’intera seduta di allenamento con la squadra. lavoro personalizzato invece per Baselli, lavoro solo atletico per Bonizafi mentre Iago Falque continua a seguire le terapie.– Tegola per lain vista del proseguo della stagione. Si preannuncia uno stop lungo per Federico Bonazzoli che si era infortunato domenica con l’Atalanta, nel dettaglio gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore della coscia ...

