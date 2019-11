DrefGold a processo | La droga? C' è tanta gente che me la regala

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Francesca Galici In aula a Milano, il trappersi è difeso dall'accusa di spaccio, dichiarando che gli ingenti quantitativi presenti nella sua abitazione non erano altro che gentili omaggi È iniziato ilper, uno dei nuovi volti della scena trap milanese che sta riscuotendo molto successo. Il suo primo album “Kanaglia” ha conquistato i favori del pubblico e ha ottenuto un buon riscontro, con un discreto numero di download dalle piattaforme digitali. Tuttavia, il ragazzo è salito agli onori delle cronache non tanto per la sua musica ma quanto per l'arresto che l'ha visto protagonista lo scorso mese di agosto. Durante la perquisizione a casa del 22enne a Pero, città dell'hinterland milanese, le forze dell'ordine avevano rinvenuto 110 grammi di marijuana, 40 grammi di hashish e diverse banconote per un totale di 12 mila euro in contanti. Erano, quindi, ...

infoitcultura : Milano, il trapper DrefGold a processo: 'Mai ceduto droga, fumo da solo' - infoitcultura : Milano, DrefGold a processo: 'La droga era mia, guadagno fino a 200mila euro all'anno' - infoitcultura : Processo al trapper DrefGold: Fumo canne ogni giorno da solo. Da quando sono famoso guadagno 200 mila euro l'anno -