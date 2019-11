Arriva il prequel sulla vita di Rosy Abate

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Carlo Lanna Alla luce di un grande successo di pubblico, il franchise disi espande e al posto della terza stagione arriverà unL’annuncio èto su Instagram qualche ora fa. Alla luce di un grande successo di pubblico, Canale 5 sta preparando un ritorno in grande stile per "". La fiction con Giulia Michelini, che racconta la nuovade "La Regina di Palermo" dopo unatrascorsa a sfuggire dallo sguardo attento della legge, si appresta a tornare in tv ma in una nuova veste. La terza stagione della serie si farà, ma si tratterà di un. Ovvero non sarà una serie che prenderà il via dove l’ultima è stata interrotta, ma compirà un salto indietro nel tempo. Con il nome di "– le origini del male" la Taodue di Pietro Valsecchi, sui social, annuncia l’imminente realizzazione della fiction dopo aver lanciato l’hashtag ...

