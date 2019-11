Alta marea record | Venezia sott’acqua Il sindaco | “Centinaia di milioni di danni”

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Notte drammatica ada, con l'acqua arrivata a 187 centimetri di altezza, ha colpito la città causando ingenti danni e provocando due vittime. Una persona è rimasta fulminata per un corto circuito, un'altra è stata trovata morta in casa, forse per cause naturali. Entrambe vivevano sull'isola di Pellestrina, completamente allagata. L'acqua ha invaso case, alberghi, non si escludono danni alla basilica di San Marco. Livelli così alti non si vedevano da 50 anni in Laguna. Ilchiede lo stato di crisi e il Comune diha fatto sapere che "in parte della Città sono purtroppo evidenti gli ingenti danni causati dalla violenza dell'acqua e del meteo" e che "la conta dei danni in queste ore sta continuando". Danni che si stimano nell'ordine di "centinaia didi euro", secondo il primo cittadino Luigi Brugnaro.Intanto, non rientra l'allarme...

