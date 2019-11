Fonte : agi

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Tra i giovani è conosciuto come, una sfida messa in atto dagli adolescenti e poi diffuse sui social. Prevede che i protagonisti si sdraino al centro della strada cercando di evitare il passaggio delle auto fuggendo all'momento. Il tutto, "ovviamente", mentre gli amici riprendono la scena con i cellulari. L'lombardo, dopo quello registrato a Cremona due mesi fa, sarebbe successo nel Comune di Montichiari (). Protagonisti sarebbero stati alcuni ragazzini delle scuole medie, con tanto di zaino in spalla e gli episodi non sarebbero stati isolati. I fatti sono stati segnalati alle forze dell'ordine che stanno indagando.

Agenzia_Italia : A Brescia l'ultimo caso del pericoloso 'Planking Challenge' - MauroLupo : @GranataAndy Sulla carta è vero che siamo più forti dello scorso anno, tuttavia ciò che mi lascia perplesso è la fa… - VujaBoskov : @nicolaventus lui molto difficile da gestire, tu guarda brescia che ha balotelli e comunque ultimo -