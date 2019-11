Viaggio a Mauritius per una cena in paradiso

Fonte : vanityfair

(Di martedì 12 novembre 2019) Si chiama «Stars in Paradis» ed è l’evento ideato da Beachcomber Resorts & Hotels con la Famiglia Cerea, in collaborazione con Alitalia, Alpitour World eTourism Promotion Authority. Un grande appuntamento sull’isola diche per 7 settimane, a partire dal 2 gennaio 2020, durante le quali nelle cucine del Paradis e del Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa, due 5 stelle lusso sulla splendida penisola di Le Morne (uno dei luoghi del mondo graziati dalla natura) si alterneranno 7 grandi chef stellati italiani e francesi, creando un incontro unico tra tradizioni culinarie italiane, mediterranee, francesi e mauriziane. I due resort regalano veramente il: acque turchesi e lunghissime spiagge bianche, natura tropicale e clima sempre mite, un’aria morbida che avvolge ogni momento, la gentilezza dei mauriziani e la serenità ...

