Un post del Barcellona su TikTok vale in media 779 euro

“Basta alle salse con i derivati del petrolio al posto del tartufo” : Tutti d’accordo a San Giovanni d’Asso: basta con il bismetiltiometano messo in abbondanza nei preparati cosiddetti “tartufati” in vendita nei negozi e nei supermercati. Una pratica del tutto legale ma, come sostengono i tartufai, colpevole di falsare i gusti dei consumatori. Al convegno che si è tenuto sabato in apertura della 34esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi lo hanno chiarito molto bene le studiose dell’Università di ...

Lavoro : al via domani in Veneto 16 borsini dell’occupazione per 2 mila posti : Venezia, 12 nov. (Adnkronos) – Si svolge domani 13 novembre in Veneto la quarta edizione di IncontraLavoro, l’iniziativa di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, in collaborazione con Almalaurea, nei Centri per l’impiego del territorio regionale. IncontraLavoro domani coinvolgerà circa 250 aziende e agenzie per il Lavoro del territorio, interessate a reperire nuovi occupati, e 3.500 candidati alla ...

Samsung Galaxy A51 prende in prestito il display del Note 10 e punta tutto sulla fotocamera posteriore : Un nuova ondata di rumor svelano i render del nuovo Samsung Galaxy A51 che dovrebbe montare una fotocamera posteriore con quattro sensori L'articolo Samsung Galaxy A51 prende in prestito il display del Note 10 e punta tutto sulla fotocamera posteriore proviene da tuttoAndroid.

Spoiler Un posto al sole del 12 novembre : Aldo comincia a sospettare del figlio : È un periodo particolarmente avvincente quello che i telespettatori di Un posto al sole stanno seguendo su Rai Tre. Continua, infatti, a tenere banco la trama relativa all'incidente di Aldo Leone e al conseguente arresto di Diego Giordano. Nella puntata trasmessa ieri, 11 novembre, l'avvocato ha informato Delia di non voler proseguire con il loro matrimonio. Successivamente, ha incontrato Beatrice alla quale ha rinnovato il proprio amore e il ...

Israele - missili contro 2 capi della jihad a Gaza e Damasco. Hamas : “Risposta senza limiti” : Baha Abu Al Ata, leader della jihad islamica palestinese, è stato ucciso nella notte in un raid condotto da Israele su Gaza City ed i gruppi di militanti palestinesi hanno reagito lanciando numerosi razzi dalla Striscia di Gaza contro lo Stato ebraico, intercettati dal sistema di difesa antimissile Iron Dome. Il 42enne capo del braccio armato della jihad, le Brigate al-Quds, e sua moglie sono stati uccisi in un attacco aereo contro la loro ...

Zingaretti raccoglie la proposta Huffpost : "Segre ha personalità da capo dello Stato" : Liliana Segre ”è una grandissima personalità, che si presenta benissimo per un ruolo” come quello del presidente della Repubblica. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in questi giorni in visita a New York, raccogliendo così la proposta lanciata ieri da Lucia Annunziata nel corso del convegno Huffpost “Metamorfosi. Le conseguenze del cambiamento”. La senatrice a vita, ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Milano travolge Pistoia nel posticipo dell’ottava giornata : Nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A 2019-2020 l’A|X Armani Exchange Milano ha demolito al Mediolanum Forum la OriOra Pistoia col punteggio di 83-63. Dopo un buon inizio dei toscani i padroni di casa guidati da Ettore Messina infilano un parziale di 17-0 che li fanno salire sul 19-5 nel primo quarto, ma poi subiscono un controparziale di 7-2 che fa terminare il periodo sul 21-12. Nel secondo quarto Pistoia arriva anche a -5 e ha anche ...

Un posto al Sole - anticipazioni : Diego esce di prigione - ma viene preso di mira dagli «odiatori» del web : Francesco Vitiello è Diego in Un Posto al Sole Prosegue puntuale l’appuntamento con Un Posto al Sole. Al centro degli episodi in onda questa settimana ancora una volta Diego (Francesco Vitiello) che, dopo essere stato arrestato perchè sospettato di aver causato l’incidete automobilistico di Aldo (Luca Capuano), lascia il carcere. Tornato a casa riabbraccia i propri cari, ma è costretto a fare i conti con i pesanti giudizi e le ...

Duro botta e risposta tra Casaleggio e Garante della privacy su Rousseau : La decisione del Garante della privacy di multare la piattaforma Rousseau perché non garantisce la sicurezza del voto degli iscritti è stata “una questione sostanzialmente politica”. Lo dichiara Davide Casaleggio, intervistato in esclusiva da Alessandro Giuli all’interno della Casaleggio Associati per Povera patria, il programma di Rai2 in onda stasera in seconda serata. Casaleggio afferma di non voler replicare ...

Ozzy Osbourne a Bologna nel 2020 - a novembre il recupero del concerto posticipato : Ozzy Osbourne a Bologna nel 2020: il concerto inizialmente in programma per il 10 marzo verrà recuperato il 19 novembre; è ufficiale. La data italiana del tour europeo di Ozzy Osbourne, in programma all’Unipol Arena di Bologna, era stata rimandata per motivi di salute dell'artista. Ozzy Osbourne stesso aveva comunicato di essere costretto a posticipare tutti i concerti del tour europeo, incluso quello in programma nel nostro Paese a marzo. ...

Juventus - Ronaldo rompe il silenzio dopo la furia dello Stadium : il post social di CR7 è stringato [FOTO] : Il giocatore bianconero ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto del match di ieri con il Milan, con una stringata didascalia Tutti attendevano notizie da Cristiano Ronaldo, dopo quanto accaduto ieri nel match con il Milan, terminato anzitempo e con la rabbia in corpo dopo la sostituzione con Dybala decisa da Sarri. Oggi il portoghese non si è fatto attendere e, come di consueto, ha commentato la vittoria della Juventus sui ...