Online bando per micro imprese e startup ‘made in Roma’

Fonte : romadailynews

(Di martedì 12 novembre 2019) Roma – Un rilancio del tessuto socio-economico delle aree a rischio disagio capitoline a partire dall’imprenditoria locale. È lo scopo del, gia’, dedicato allee piccoleche forniscono servizi o producono beni ‘Made in Roma’. Il provvedimento mette a disposizione – attraverso l’utilizzo di fondi residuali concessi dalla legge 266/1997, ex articolo 14 – uno stanziamento di 500.000 euro per i progetti presentati dada costituire, e di 320.000 euro per quelli di realta’ gia’ esistenti, la cui sede sia ubicata in una delle 64 aree cittadine a rischio svantaggio economico e sociale. Beneficiarie dei finanziamenti, ad esempio, le nuove aziende di San Basilio e Torpignattara, Spinaceto e Acilia, Primavalle, Labaro. Ile’ aperto alle aziende che intendano acquistare beni ...

