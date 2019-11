Mondo di Mezzo | la Corte d’Appello lascia Buzzi in cella | «può reiterare le corruzioni»

Processo Mondo di Mezzo - Corte Appello respinge richiesta scarcerazione Buzzi : Roma – La Corte d’Appello di Roma ha respinto l’istanza di scarcerazione presentata dai legali di Salvatore Buzzi, ex capo della Cooperativa 29 giugno, nei confronti del quale la Corte di Cassazione aveva fatto decadere il reato di mafia nel Processo Mondo di Mezzo e alcuni episodi di corruzione. Buzzi, per il quale la Corte d’Appello dovra’ ricalcolare la pena, attualmente resta detenuto nel carcere di ...

Mondo di mezzo - Buzzi chiede scarcerazione. Legale : “In alternativa gli diano i domiciliari” : I difensori di Salvatore Buzzi, il ras delle cooperative romane condannato in secondo grado nel processo Mondo di mezzo a 18 anni e 4 mesi, hanno presentato un’istanza alla Corte d’Appello di Roma per chiederne la scarcerazione. Una decisione presa alla luce della sentenza della Cassazione che ha fatto cadere l’accusa di mafia. In subordine alla revoca della misura cautelare Alessandro Diddi, Legale dell’ex capo della coop 29 ...

Mafia - don Ciotti : “Con sentenza Mondo di mezzo cancellato il 416 bis. Anche quella Black Monkey è inquietante” : Due sentenze in pochi giorni che hanno fatto cadere l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Don Luigi Ciotti si dice preoccupato.”Con la sentenza su Mafia Capitale è stato cancellato il 416 bis. Ci preoccupa. Anche la sentenza recente di Bologna è inquietante. Sono segnali che non dobbiamo sottovalutare”, dice il sacerdote fondatore dell’associazione antiMafia Libera. “Ciascuno di noi deve fare la ...

'Mondo di mezzo' - revocato il 41bis a Carminati : L'aggravante dell'associazione mafiosa è definitivamente caduta nel processo di "Mafia Capitale" dopo la sentenza della Cassazione di 4 giorni fa. Per questo motivo Massimo Carminati, ex Nar ed ex Banda della Magliana, ha chiesto ed ottenuto la revoca del regime di carcere duro. Il Ministro Bonafede ha firmato il decreto di revoca dopo il parere positivo espresso dalla direzione distrettuale antimafia di Roma e dalla Direzione nazionale ...

Processo Mondo di Mezzo - revocato il 41 bis a Carminati : Massimo Carminati lascia il "carcere duro" mentre Salvatore Buzzi e' pronto a chiedere la scarcerazione. Nuovi sviluppi per i due personaggi eccellenti della maxi-inchiesta 'Mondo di Mezzo', pochi giorni dopo la pronuncia della Cassazione. La Suprema Corte ha fatto cadere infatti l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso riguardo al Processo scaturito dall'indagine che cinque anni fa aveva terremotato i palazzi della politica ...

