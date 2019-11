Maltempo Roma | strade allagate e disagi alla circolazione

Maltempo a Roma - allagamenti e metropolitana chiusa : traffico in tilt. FOTO : Nella capitale alberi crollati e danni a cantine, garage, negozi e abitazioni al piano terra. Code e rallentamenti per la chiusura di un tratto della tangenziale Est. Inagibile la stazione della metropolitana Manzoni. Soccorse 4 persone bloccate in auto dall’acqua

Maltempo Roma : rimane chiusa la galleria tangenziale in direzione Salaria : rimane chiusa la nuova circonvallazione interna (galleria tangenziale) direzione Salaria, causa allagamento legato a guasto tecnico. Sul posto, da questa mattina, impegnate nelle chiusure pattuglie della polizia locale dei gruppi IV Tiburtino, in attesa di intervento da parte di personale tecnico addetto alla risoluzione del problema. Intervenute anche pattuglie dei gruppi V Prenestino e III Nomentano per viabilita’. Rafforzamento di ...

Maltempo Roma - caditoie intasate : numerosi interventi per ‘liberarle’ : E’ costante il monitoraggio della situazione delle caditoie in citta’, facendo degli interventi mirati sul territorio dopo le piogge di queste ore. Le criticita’ riscontrate sono soprattutto nel VII, VIII, IX e X municipio. Lo riferisce una nota del Campidoglio. Per sbloccare le caditoie i tecnici stanno utilizzando anche il canal jet, un dispositivo che permette di eliminare le foglie presenti sulla strada. Prevista la ...

Maltempo - allerta a Roma : Capitale in tilt tra allagamenti - traffico e metro bloccata : Alla prima vera giornata di pioggia autunnale che da questa mattina cade ininterrottamente sulla città, Roma si ritrova nel caos, tra strade allagate e tombini ostruiti che stanno causando lunghi ingorghi automobilistici e disservizi su tutta la rete del trasporto pubblico. Al momento sono segnalate lunghe code sulla Tangenziale Est, nel tratto tra viale Castrense e lo svincolo per l’A24, per la chiusura di un tunnel dovuta ad un ...

Maltempo : quattro persone bloccate in auto a Roma - due minori salvati dai Vigili del Fuoco : quattro persone, tra cui due minori, bloccate nelle proprie auto a causa della forte pioggia sono state salvate dai Vigili del Fuoco su via Ardeatina, a Roma. E in città sono stati diversi gli interventi, almeno 50, per allagamenti di appartamenti, di cantine e di garage. E sono tanti anche gli alberi caduti in strada. Problemi a causa del Maltempo si registrano anche sul litorale Romano: ad Anzio e a Lavinio, in localita’ Lavinio Lido ...

Previsioni Meteo Roma : violenti temporali risalgono dal Tirreno per la Tempesta Mediterranea - Maltempo tutta la settimana : Previsioni Meteo Roma – Altra significativa fase di maltempo sulla Capitale. Dal pomeriggio-sera di ieri, domenica 10 novembre, un minimo depressionario in azione a Ovest della Sardegna, ha indirizzato nuclei instabili progressivamente più intensi, dal Tirreno verso anche la verticale Romana con piogge e rovesci che si sono andati intensificando in serata. Poi ulteriore peggioramento nel corso della notte e soprattutto al primo mattino, ...

Il Maltempo ha mandato in tilt il traffico di Roma : traffico e disagi a causa del maltempo che ha colpito da questa notte la Capitale. Forti rallentamenti sulla Cristoforo Colombo e su via del Mare in direzione Roma centro. Chiusa la tangenziale in direzione Nomentana - Salaria per un incidente senza feriti, accaduto sotto la galleria a 200 metri dall'uscita. A scopo precauzionale è stato chiuso il sottovia di via Due Ponti per allagamento, così come Piazzale del Verano, all'altezza di ...

Maltempo Roma : allagamenti e traffico intenso : Giornata di allagamenti e traffico intenso a Roma a causa delle forti piogge: si registra traffico fortemente rallentato su via Cristoforo Colombo e via del Mare, nel quadrante sud della Capitale. Sul posto pattuglie della polizia locale per agevolare la circolazione. traffico intenso anche su via Trionfale, via Appia, via Tiburtina e Prenestina. Chiuso per allagamento un tunnel su via dei Due Ponti. L'articolo Maltempo Roma: allagamenti e ...

Maltempo nel Lazio : forti piogge e allagamenti nel romano : Il vortice depressionario in avvicinamento all'Italia ha portato nelle ultime ore precipitazioni localmente di forte intensità sui settori tirrenici, in particolar modo sul Lazio, dove si registrano...

Previsioni Meteo Roma - breve tregua del Maltempo ma nei prossimi giorni arrivano altre “valanghe” di pioggia : Previsioni Meteo Roma – Ultimi addensamenti più significativi nel corso della giornata di ieri, legati a una circolazione instabile che va invecchiando, con altre piogge deboli-moderate sulla Capitale e accumuli fino a 4/5 mm localmente. Si è trattato, però, di ultimi impulsi, qualcuno debole, residuo ancora nella notte trascorsa, di un primo sistema depressionario che oramai ha esaurito le sue forze. Per oggi, non sono attese piogge degne ...

Maltempo : forti piogge al centro-nord - frane e allagamenti in Romagna : La terza perturbazione di questo inizio di novembre sta transitando in questi minuti sul centro-nord Italia, dove sta portando rovesci e anche qualche locale fenomeno molto intenso capace di creare...

Maltempo Roma : dopo oltre 12 ore riaperta stazione Manzoni della Metro A : dopo oltre 12 ore di stop, in serata ha riaperto la stazione Manzoni della Metro A di Roma, chiusa questa mattina in avvio del servizio per un guasto legato ad un allagamento seguito al Maltempo che ieri ha interessato la città. L'articolo Maltempo Roma: dopo oltre 12 ore riaperta stazione Manzoni della Metro A sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - allagamenti a Roma : il Codacons prepara la class action contro il Comune : ”Ancora una volta Roma va in tilt dopo un temporale, con la città paralizzata a causa di allagamenti e strade chiuse con disagi immensi per la circolazione e per i cittadini. Una situazione che nella capitale si ripresenta puntualmente in occasione di ogni pioggia intensa e che ha un solo e unico responsabile: l’amministrazione comunale, che ora sarà chiamata a risarcire i danni provocati ai Romani”. Così in una nota il ...

Maltempo - allagata la stazione metro di Roma : chiusa la fermata Manzoni : allagata a causa del nubifragio di ieri la stazione metro Manzoni di Roma. Secondo quanto si è appreso, l’acqua ha raggiunto gli impianti delle scale mobili. Da stamattina la stazione è chiusa e i treni transitano senza fermarsi. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Atac consiglia di utilizzare le stazioni limitrofe di Vittorio Emanuele e San Giovanni. Per far fronte ai disagi provocati dal Maltempo, nella Capitale sono ...