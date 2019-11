LIVE Trento-Buducnost 41-33 | EuroCup basket in DIRETTA | l’Aquila mantiene le distanze nel

LIVE Trento-Buducnost 22-13 - EuroCup basket in DIRETTA : super difesa e un super Blackmon - Dolomiti avanti di 9 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora a secco Justin Cobbs, su cui stanno facendo un eccellente lavoro Craft e Forray. Termina il primo quarto! Sbaglia in penetrazione Gentile. 22-13 Forza la penetrazione al termine dei 24″ Kelly, alza la parabola e va a segno. 20-13 Cobbs trova bene in area il lettone Meiers che ne mette due al volo. 20-11 Prende bene il centro dell’area Gentile che va a segno col suo classico ...

inizia IL match 19:29 I quintetti: Trento: Craft, Kelly, King, Blackmon, Knox; Buducnost: Cobbs, Bamforth, Martin, Bozic, Nikolic. 19:25 I giocatori stanno ultimando il riscaldamento, pochi minuti all'inizio. 19:20 Arbitri dell'incontro saranno lo spagnolo Carlos Peruga, l'estone Aare Halliko e il belga Nick Van Den Broeck. Circa dieci minuti all'inizio della ...

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra la Dolomiti Energia Trentino e Buducnost Voli, valido per la settima giornata di EuroCup. Trento, dopo la bella e, per certi versi sorprendente, affermazione alla Sinan Erdem Arena contro il Galatasaray cerca di cavalcare il trend positivo in casa contro i montenegrini del Buducnost, squadra ancora priva di vittorie in questa EuroCup ...

4-3 UROOOOSS KOVACEVIIIC!!! Contrattacco inarrestabile! 3-3 Boyer sbaglia il servizio 2-3 Asparuhov passa tra le mani del muro 2-2 Errore al servizio di Birarelli 1-2 Punto interminabile alla fine chiude con un grande pipe Verona. 1-1 Ancora Birarelli determinante a muro 1-0 Errore in attacco di Asparuhov 19-25 MUROOOO BIRARELLIIIIIIIIIIIII! Si va al tie-break 19-24 Pipe Asparuhov!!!!!!! 19-23 ...

14-21 Verona difende benissimo e Boyer chiude in diagonale. 14-20 Attacco lunghissimo di Asparuhov. Il video-check mostra tocco a muro di Lisinac 14-19 Primo tempo di Lisinac ben giocato 13-19 Errore al servizio di Codarin. 13-18 PIPEEEE KOVACEVIC!!!!! 12-18 Mani out di Boyer 12-17 Kovacevic mette giù un bolide in parallela! 11-17 Terribile primo tempo di Trento, per Birarelli è un gioco da ...

21-25 Mano out di Boyer da zona 4 e si riapre il match con Verona che accorcia le distanze 21-24 out la parallela di Muagututia da 4 20-24 Mano out di Boyer da seconda linea 20-23 Out la battuta di Birarelli 19-23 Mano out di Muagututia da zona 4 19-22 Out il servizio di Verona 18-22 Il mano out di Muagututia da zona 4 18-21 Mano out di Asparuhov da zona 4 18-20 Diagonale vincente di Vettori ...

6-9 Russell mano out di potenza da zona 4 5-9 Vincente da zona 2 il diagonale di Muagututia 5-8 Mano out di Kovacevic da zona 2 4-8 Murooooooooooo Solèèèèèèèèè 4-7 Azione confusa, la chiude Solè in primo tempo! 4-6 Vincente l'attacco di Kovacevic da zona 4 3-6 Errore al servizio Lisinac 3-5 Vincente Kovacevic da zona 4 2-5 Aceeeeeeeeeeeee Asparuhoooooooooooov 2-4 Mano out di Muagututia ...

25-22 180 gradi di Russell da zona 4 e Trento si aggiudica il primo set, condotto dall'inizio alla fine 24-22 Tocco vincente di Vettori da zona 2 23-22 Muroooooooooooo Boyeeeeeeeeeer 23-21 Vettori non ha problemi da zona 4 con il muro a uno 22-21 Mano out di Asparuhov da zona 4 22-20 Mano out di Muagututia da 2 22-19 Out Boyer da seconda linea 21-19 Mano out millimetrico di Kovacevic da ...

13-10 Alzata di Grebennikov e parallela vincente di Vettori da seconda linea 12-10 Out l'attacco di Kovacevic 12-9 Primo tempo di Lisinac 11-9 Vincente l'attacco in diagonale di Asparhukov da 4 11-8 Mano out di Vettori da zona 2 10-8 In rete la pipe di Kovacevic 10-7 Boyer senza mjuro conquista il primo punto personale da zona 2 10-6 Murooooooooooo Candellaroooo su Boyer 9-6 La ...

Il calendario della quarta giornata della Superlega – Il programma di Trento-Verona Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Superlega 2019-2020 di volley maschile, Oggi si gioca l'anticipo della quarta giornata di campionato. Di fronte al Palasport di Trento, l'Itas, reduce da tre successi consecutivi in campionato, e la Calzedonia Verona che arriva dalla vittoria ...

Monza-Perugia 4-3 Mano out Hoogendoorn da zona 2 Monza-Perugia 4-2 Kurek mano out da zona 2 Monza-Perugia 3-2 Errore al servizio Monza Monza-Perugia 3-1 Aceeeeeeeeeeeee Louatiiiiiiiiii Monza-Perugia 2-1 Il diagonale di Kurek da zona 2 Monza-Perugia 1-1 Mano out Louati Monza-Perugia 0-1 Errore al servizio Monza Atanasijevic resta in panchina, probabilomente non è al meglio, c'è ...

Monza-Perugia 18-25 Il primo tempo di Russo chiude il terzo set. Gli umbri tornano avanti (1-2) Monza-Perugia 18.-24 Mano out di Kurek da zona 2 Monza-Perugia 17-24 Mano out Lanza da zona 4 Monza-Perugia 17-23 Il muro di Kurek Monza-Perugia 16-23 Primo tempo di Russo Monza-Perugia 16-22 Beretta vincente primo tempo Monza-Perugia 15-22 Out il servizio Monza Monza-Perugia 15-21 Mano out di ...

Monza-Perugia 2-6 Primo tempo Russo Monza-Perugia 2-5 Out il servizio Perugia Monza-Perugia 1-5 Aceeeeeeeeeeeee Atanasijeviiiiiiic Monza-Perugia 1-4 Out Kurek Monza-Perugia 1-3 Errore al servizio Monza Vibo-Trento 22-25 La chiude Vettori!!! Dopo la ricezione sbagliata di Trento e una grande difesa della squadra ospite. I trentini vincono 3-1 (25-16, 21-25, 25-18, 25-22) Vibo-Trento 22-24 Mano ...