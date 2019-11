Grancio | neanche pioggia torrenziale spegne incendi autobus Atac

Fonte : romadailynews

(Di martedì 12 novembre 2019) Roma – “il diluvio in corso, fra ieri ed oggi, a Roma ha arrestato l’interminabile catena diaglidell’che ormai rasenta le 100 unita’ dall’inizio del 2017. Trovo incredibile che l’Azienda non proferisca una sola parola di fronte a questa ecatombe che mette a rischio, fra l’altro, la sicurezza degli utenti e degli autisti, silenzio totale sulle cause del fuoco e sugli indispensabili interventi manutentivi messi eventualmente in atto per la prevenzione. Possibile che, anche in questo caso, l’unico modo per avere chiarezza sia attendere i risultati dell’indagine aperta dalla Procura della Repubblica? Dobbiamo rassegnarci al nuovo stile dell’Amministrazione Raggi che ha mandato definitivamente in soffitta la ‘casa di vetro’? Io non mi rassegno ed oggi ho presentato ...