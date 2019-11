Fatture false per oltre 200 milioni | 17 arresti

“Abbiamo una fabbrica di denaro” - così evadevano l’Iva con Fatture false : 17 arresti : La “fabbrica di denaro“. E se si pensa che la frode, messa a punto da un gruppo di persone nel settore del commercio di materie plastiche, è del valore di 200 milioni di euro forse quella definizione non era solo una vanteria. La Guardia di finanza ha arrestato 17 persone: per il 16 il gip ha disposto i domiciliari mentre l’uomo, considerato il capo dell’associazione a delinquere, è stato portato in carcere. I finanzieri ...

Vicenza : Gdf - Fatture false per 100 mila euro - indagato imprenditore : Vicenza, 25 ott. (Adnkronos) - A seguito di un’accurata attività di analisi delle fenomenologie illecite di natura economico-finanziaria, elaborata dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza interrogando in modalità massiva le banche dati dell’anagrafe, è emerso un so

Bancarotta e false Fatture - la procura di Firenze contesta ai coniugi Renzi e ad altri indagati di aver evaso oltre 200mila euro : Calcolando Iva non pagata, Ires e Irap, il conto fa circa 204mila euro. Sono i soldi che Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori di Matteo, hanno evaso al Fisco in concorso con altri indagati, secondo l’accusa della procura di Firenze che ieri (martedì) ha depositato l’avviso di chiusura indagini. L’inchiesta è quella legata al fallimento di tre coop fiorentine (Delivery Service Italia, europe Service e Marmodiv) che vede 19 ...

Bancarotta e Fatture false - chiusa indagine a Firenze : tra i 19 indagati anche Tiziano Renzi e Laura Bovoli : La procura di Firenze ha chiuso le indagini per Bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture false in cui sono stati indagati anche Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva, insieme a imprenditori e amministratori delle cooperative Delivery Service Italia, Europe Service e Marmodiv. Per questa inchiesta, che conta 19 indagati, Tiziano Renzi e Laura Bovoli il febbraio scorso vennero arrestati e ...

Non c’è pace per la pec : altro attacco hacker con false Fatture elettroniche : Email di phishing (Getty Images) Circa 500 caselle pec compromesse, 265mila messaggi di phishing inviati in sette giorni, un testo di email clonato dal servizio pubblico e un sistema di tracciamento dei destinatari. Sono gli ingredienti della campagna di raggiro lanciata via posta elettronica certificata, per raccogliere informazioni dalle potenziali vittime. I destinatari vengono invitati in modo fraudolento a inviare a un indirizzo di posta ...

Fisco - false Fatture per cento milioni di euro : la procura di Roma indaga su 650 persone : Seicentocinquanta indagati, tre anni e mezzo di indagini, centinaia di conti bancari controllati per operazioni sospette con il coinvolgimento di aziende Romane ma anche del Nord Italia. E’ quanto emerso dall’operazione Easy Money, coordinata dalla procura di Roma ed eseguita dai finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, che ha portato al sequestro di 20 milioni di euro e 21 misure interdittive per false fatture, riciclaggio e ...

Fatture false - evasione da 100 milioni : 8.30 Oltre 100 milioni di evasione fiscale realizzati attraverso Fatture false.A quanto hanno accertato gli uomini del Nucleo di polizia Valutaria della Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Roma. Complessivamente sono 21 le misure interdittive emesse mentre sono in corso sequestri preventivi di beni nelle province di Roma e Latina per un valore di circa 20 milioni.

False Fatture - Chiavelli : “Napoli estraneo. Facciamo firmare dichiarazione di trasparenza” : L’ad del Napoli, Andrea Chiavelli, è stato sentito nel corso del processo sulle fatture False per la compravendita di calciatori. Al presidente del Napoli De Laurentiis viene contestato il trasferimento di Calaiò dal Siena al Napoli, nel 2013. Ma insieme a lui, a giudizio, sono anche altri dirigenti, Lotito, Preziosi, Galliani. Il Mattino riporta oggi la linea difensiva del Napoli. “Facciamo firmare una dichiarazione di trasparenza, ...

Fatture false - condannati i genitori di Renzi. Tiziano : non mi arrendo : Fabrizio Boschi Un anno e 9 mesi in primo grado ai due imprenditori. Il ruolo di mediatore di Lotti Tra Matteo Renzi e i magistrati di Firenze non è mai corso buon sangue. Ora che babbo Tiziano e mamma Laura, sono stati condannati a 1 anno e 9 mesi (pena sospesa), è guerra aperta. Giorni fa il leader di Italia viva aveva attaccato la procura di Firenze sull'ipotesi che Silvio Berlusconi fosse responsabile pure delle stragi mafiose o ...

'Ndrangheta e false Fatture - 34 arresti tra Lombardia e Calabria : Vasta operazione di Polizia e Guardia di Finanza tra la Lombardia e la Calabria. 'Ndrangheta e fatture false, 34 arresti

