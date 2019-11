Clint Eastwood eroico | bruciano gli studios ma rifiuta di evacuare | Devo finire di

Gli Studios vanno in fiamme ma Clint Eastwood si rifiuta di andare via : "Ho del lavoro da finire" : Clint Eastwood si è rifiutato di fuggire di fronte agli incendi che hanno colpito le colline adiacenti agli Hollywood Studios della Warner Bros, a Los Angeles. La leggenda del cinema internazionale si trovava all’interno delle sale di mixaggio e stava lavorando al suo ultimo film The Ballad of Richard Jewell. L’episodio è stato documentato da Scott Eastwood, figlio dell’attore e regista, il quale ha postato ...

Incendio a Hollywood - le fiamme minacciano i Warner Bros Studios ma Clint Eastwood si rifiuta di evacuare : “Devo finire” : Gli incendi che da settimane stanno devastando la California hanno raggiunto anche Los Angeles, arrivando a lambire la collina di Hollywood e i Warner Bros Studios, gli studi cinematografici dove la celebre casa di produzione realizza alcuni dei film di maggiore successo. La scena è stata immortalata in un video pubblicato su Instagram da Scott Eastwood, il figlio del celebre regista Clint Eastwood che si trovava all’interno degli studi ...

Richard Jewell : rilasciato il trailer del nuovo film di Clint Eastwood : Pochi minuti fa è stato rilasciato il trailer ufficiale di “Richard Jewell”, il film di Clint Eastwood basato su fatti realmente accaduti, con Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde e Paul Walter Hauser. Il film uscirà nelle sale italiane nel 2020. Diretto da Clint Eastwood e basato su fatti realmente accaduti, “Richard Jewell” è la storia di ciò che può accadere quando quel che viene riportato oscura la verità. ...