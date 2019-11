BH90210 | il revival cancellato dopo una sola stagione

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 12 novembre 2019)Fine dell’avventura per, ilche ha riunito i protagonisti di Beverly Hills 90210, la serie tv cult degli anni ‘90.una, trasmessa lo scorso agosto, l’emittente americana Fox ha infatti annunciato che le storie raccontate dai membri del cast originale non proseguiranno. La notizia, oltre a scatenare le proteste dei telespettatori, non ha trovato il consenso di tutti gli attori coinvolti nel progetto. Nei sei episodi andati in onda, Brian Austin Green, Gabrielle Carteris, Ian Ziering, Jason Priestley, Jennie Garth, Shannen Doherty e Tori Spelling hanno interpretato una versione eccessiva di loro stessi. Tutti insieme si sono quindi riuniti per 6 episodi, in quello che è stato una sorta di esperimento meta-televisivo, per capire se esistesse la possibilità di portare in scena una nuova serie di Beverly Hills. Nella narrazione è ...

