Tennis | Jannik Sinner e il calendario dei primi due mesi del 2020 Definiti i tornei a

Fonte : oasport

(Di lunedì 11 novembre 2019) Un campione non solo in campo, ma anche in fatto di programmazione: perfioccano ancora di più le wild card dopo il successo alle NextGen ATP Finals, così l’altoatesino può programmare già idel, secondo quanto scritto dalla “Gazzetta dello Sport“. Così alla Rosea l’azzurrino: “Sono felice perché ho vinto tanto in stagione, e anche l’anno prossimo voglio giocare parecchio, diciamo 60 match. Se poi ne farò meno non cadrà certo il mondo. Il livello sarà più alto, dunque sarà più difficile, perché proveremo a giocare soloATP“. L’entourage diha già programmato l’avvio del: start il 6 gennaio con il torneo di Doha per il quale l’invito arriverà nei prossimi giorni, poi subito gli Australian Open, secondo torneo consecutivo dello Slam dopo gli US Open, questa volta senza giocare le ...

SkySport : ? #UltimOra #Tennis ??Jannik #Sinner vince le #NextGenATP 2019 ???? Battuto #DeMinaur 4-2, 4-1, 4-2 #SkyTennis… - angelomangiante : Non c'è nessuno oggi al mondo che gioca e vince come lui a 18 anni. Per fortuna è un ragazzo italiano. Ce lo tenia… - giomalago : Tutti in piedi ad applaudire un superlativo @janniksin! É lui il campione della terza edizione @nextgenfinals di… -