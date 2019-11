Messaggio con WhatsApp temporaneamente non disponibile oggi 11 novembre | riprova tra 5

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 11 novembre 2019) Ci sono segnalazioni sparse in Italia per quanto riguarda ilnon", con gli utenti invitati are ad accedere alla piattaforma tra 5 minuti. Dopo alcuni problemi riscontrati con la nota app di messaggistica qualche settimana fa, dunque,11tocca fare i conti con un'anomalia difficile da spiegare, anche perché a differenza di quanto avvenuto in passato non si può parlare di un vero e propri down. Insomma, questione di difficile lettura per utenti e addetti ai lavori. Cosa vuol dire "non"? Tanti utenti in questi minuti si stanno chiedendo cosa si debba fare nel momento in cui all'interno dell'app appare ilnon". In realtà, dallo staff non sono mai arrivati riscontri precisi e definitivi sotto questo punto di vista. O quantomeno, ...

chetempochefa : 'Salutiamo i nostri militari, le loro famiglie e tutti gli altri impegnati per il mondo. Grazie e vi siamo vicini.'… - ignaziocorrao : Condivido con voi il messaggio di Alessandro, che ha perso prematuramente la mamma e a cui va un fraterno abbraccio. - SuzukiIT : 'Sono una persona disabile in carrozzina. Con questa macchina mi sento veramente libero'. Arigatou a Marcello per l… -