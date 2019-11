Lucha Y Siesta | grazie a Boldrini | Raggi non sgomberi

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Roma – “Ringraziamo vivamente la presa di posizione pubblica della deputata Laura, che con una lettera indirizzata alla Sindacachiede che si prenda atto del lavoro svolto da ‘’ in questi anni, per le donne e per il quartiere, facendosi carico anche della difficolta’ del settore pubblico a garantire servizi adeguati”. Cosi’ il Comitato ‘alla citta” della Casa delle Donne ‘’ in una nota commentando la lettera della deputata Lauraalla sindaca di Roma, Virginia. “Ricordiamo, infatti, che in tema di accoglienza per le donne che hanno subito violenza e dei percorsi di fuoriuscita, il Comune di Roma fornisce solo 37 posti, di cui 14 presso la struttura di ‘’, a fronte di un fabbisogno pari a 300- continuano le attiviste- Un fatto ...

