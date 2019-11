Ex Ilva | Gualtieri | “Nazionalizzare è pericolosa illusione Manovra? Da migliorare il 5%

Ilva allo Stato - no di Gualtieri : il governo tratta con Arcelor : Giuseppe Conte è corso a Taranto per mettere la faccia sulla crisi dell'ex Ilva. E dimostrare che «il governo c'è» e «non permetterà mai che...

Ilva allo Stato - no di Gualtieri : il governo tratta con Arcelor : Giuseppe Conte è corso a Taranto per mettere la faccia sulla crisi dell'ex Ilva. E dimostrare che «il governo c'è» e «non permetterà mai che...

Ilva - Conte a Taranto con i lavoratori : «Si apre un gabinetto di crisi». Gualtieri : Mittal rispetti impegni. Jindal si sfila : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato in prefettura a Taranto associazioni di cittadini e comitati civici ambientalisti dopo il punto stampa. «Lei è il primo politico...

Ilva - Conte a Taranto con i lavoratori : «Si apre un gabinetto di crisi». Gualtieri : Mittal rispetti impegni. Jindal si sfila : «Io non sono un venditore di fumo, un superuomo, un fenomeno. Non c'è una persona, un governo che può risolvere da solo tutto, c'è il sistema Italia, qui si apre un...

Ilva - Conte a Taranto con i lavoratori : non ho soluzione in tasca. Gualtieri : Mittal rispetti impegni. Jindal si sfila : Mentre per l'ex Ilva sfumano le già rare speranze di un interessamento del gruppo indiano Jindal, Giuseppe Conte vola a Taranto dai lavoratori: «Non ho la soluzione in...

Ilva - Conte a Taranto con i lavoratori : non ho soluzione in tasca. Gualtieri : Mittal rispetti impegni. Jindal si sfila : Mentre per l'ex Ilva sfumano le già rare speranze di un interessamento del gruppo indiano Jindal, Giuseppe Conte vola a Taranto dai lavoratori: «Non ho la soluzione in...

Ilva - Conte a Taranto con i lavoratori. Gualtieri : Mittal rispetti impegni. Jindal si sfila : Mentre per l'ex Ilva sfumano le già rare speranze di un interessamento del gruppo indiano Jindal, Giuseppe Conte vola a Taranto dai lavoratori. L'uscita di scena di...

Ilva - Conte a Taranto con i lavoratori. Gualtieri : Mittal rispetti impegni. Jindal si sfila : Mentre per l'ex Ilva sfumano le già rare speranze di un interessamento del gruppo indiano Jindal, Giuseppe Conte vola a Taranto dai lavoratori. L'uscita di scena di...

Salvare Ilva a ogni costo. La linea fogliante di Gualtieri : Whatever it takes. Mario Draghi lo ha trasformato nella cifra dei suoi otto anni alla guida della Bce. A ogni costo, anche se l'impresa sembra disperata. Difficile dire se il governo rossogiallo abbia la stessa forza dell'ex governatore della Banca centrale. O, meglio ancora, abbia quel “coraggio de

Ex Ilva - Gualtieri : "Fare tutto per evitare esito drammatico" : “Penso che un paese serio debba fare tutto il possibile e il necessario per evitare quello che sarebbe un esito negativo drammatico”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso dell’audizione sul dl fisco, rispondendo a domande dei deputati sulla situazione dell’ex Ilva. “mi è piaciuto il titolo di un quotidiano che ha citato le parole dell’ormai ex presidente della Bce, ...