ATP Finals 2019 | Medvedev-Tsitsipas sfida tra esordienti | in serata Nadal contro Zverev

Diretta ATP Finals 2019/ Medvedev Tsitsipas - Nadal Zverev streaming video tv : Diretta Atp Finals 2019, Medvedev Tsitsipas e Nadal Zverev streaming video e tv: nel torneo di tennis a Londra prende il via il girone dedicato ad Agassi.

ATP Finals 2019 oggi in tv : orari - programma - streaming e calendario delle partite (11 novembre) : Si giocheranno oggi, lunedì 11 novembre, altri quattro match, due di singolare e due di doppio, alle ATP Finals di Londra, in Inghilterra: scenderanno in campo il Gruppo Max Mirnyi per quel che riguarda il torneo di doppio ed il Gruppo Andre Agassi nel torneo di singolare. Le quattro sfide saranno visibili in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena ed in streaming su SkyGo, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di entrambi i ...

Medvedev-Tsitsipas - ATP Finals 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : Si giocano oggi le prime due partite del raggruppamento dedicato ad Andre Agassi della fase a gironi delle ATP Finals di Londra e la prima ad andare in scena, nella sessione pomeridiana, sarà quella tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Entrambi i tennisti sono all’esordio nell’atto conclusivo dell’annata del circuito maggiore maschile, il 23enne russo nativo di Mosca nel 2019 ha vinto quattro tornei, tra cui i Masters ...

VIDEO Federer-Thiem 5-7 - 5-7 - ATP Finals 2019 : highlights e sintesi della partita : Nella prima giornata del torneo di singolare delle ATP Finals di tennis, dopo la sconfitta di Matteo Berrettini in apertura contro il serbo Novak Djokovic, la grande sorpresa arriva dal secondo singolare del Gruppo Bjorn Borg, dove l’austriaco Dominic Thiem regola con un duplice 7-5 lo svizzero Roger Federer. Di seguito il meglio della prima giornata di sfide, partendo proprio da Federer-Thiem. highlights Federer-Thiem 5-7 ...

Nadal-Zverev - ATP Finals 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : Si giocheranno oggi, lunedì 11 novembre, le prime due sfide del Gruppo Andre Agassi del torneo di singolare delle ATP Finals di Londra, in Inghilterra: la seconda partita metterà di fronte l’iberico Rafael Nadal ed il tedesco Alexander Zverev, nel match che scatterà non prima delle ore 21.00 italiane. La sfida sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed in streaming su SkyGo, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live ...

ATP Finals – Esordio amaro per Roger Federer - lo svizzero si arrende in due set a Dominic Thiem : Lo svizzero non riesce ad avere la meglio sull’avversario austriaco, che si impone con un doppio 7-5 Roger Federer stecca la prima alle ATP Finals, scattate oggi sul campo veloce indoor della ‘O2 Arena‘ di Londra. Il tennista svizzero non riesce ad avere la meglio su Dominic Thiem, che si impone con il risultato di 7-5, 7-5 in un’ora e quarantadue minuti di gioco. Niente da fare per King Roger al cospetto del numero ...

ATP Finals - Berrettini non cerca scuse dopo il ko con Djokovic : “vi chiederete cosa ci facessi in campo - ma…” : Il tennista azzurro ha commentato la sconfitta arrivata all’esordio nelle ATP Finals di Londra contro Djokovic Niente da fare per Matteo Berrettini all’esordio nelle ATP Finals di Londra, l’azzurro cede nettamente a Novak Djokovic, pagando forse l’emozione di partecipare ad una manifestazione così importante. AFP/LaPresse Al termine del match, il tennista italiano non accampa scuse, ammettendo ai microfoni della ...

LIVE Federer-Thiem 5-7 5-4 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco si aggiudica il primo set - nessun break nel secondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Risposta di dritto completamente sballata di Federer. 15-0 Servizio e dritto vincente di Thiem. 5-4 Volée di rovescio vincente di Federer. A-40 Risposta di dritto lunga di Thiem. 40-40 Rovescio lungo di Federer. 40-30 Dritto lungo di Federer. 40-15 Prima vincente di Federer. 30-15 Gran prima di Federer. 15-15 Risposta di rovescio lunga di Thiem. 0-15 Gran passante di rovescio vincente di ...

LIVE Federer-Thiem 5-7 4-4 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco si aggiudica il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Dritto in rete di Federer dopo un lunghissimo scambio. 40-30 Ancora servizio e dritto vincente di Thiem. 30-30 Servizio e dritto vincente di Thiem. 15-30 Gran volée di rovescio vincente di Federer. 15-15 Servizio e dritto vincente di Thiem. 0-15 Doppio fallo di Thiem, il primo del match. 4-3 Servizio e dritto vincente in contropiede di Federer. A-40 Rovescio lungo di Thiem. 40-40 Dritto in ...

LIVE Federer-Thiem 5-7 3-2 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco si aggiudica il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Dritto in rete di Federer. 3-2 Gran prima di Federer. 40-15 Dritto in rete di Federer. 40-0 Risposta di dritto in rete di Thiem. 30-0 Servizio e smash vincente di Federer. 15-0 Ace di Federer. 2-2 Smash vincente di Thiem che si salva. A-40 Altra prima vincente di Thiem. 40-40 Rovescio largo di Thiem. A-40 Prima vincente di Thiem. 40-40 Gran difesa di Thiem che poi gioca un gran dritto ...

LIVE Federer-Thiem 5-7 2-1 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco si aggiudica il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Rovescio lungo di Thiem. 2-1 Servizio e dritto vincente di Federer. 40-30 Prima vincente di Federer che si carica “Let’s go!” 30-30 Ace di Federer. 15-30 Thiem fa buona guardia a rete e chiude con la volée di rovescio. 15-15 Doppio miracolo di Federer che chiude con la volée di dritto. 0-15 Gran risposta e passante di rovescio vincente di Thiem. 1-1 Dritto largo di ...

LIVE Federer-Thiem 5-7 1-0 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco si aggiudica il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Risposta di dritto in rete di Federer. 30-30 Dritto in rete di Thiem. 30-15 Prima vincente di Thiem. 15-15 Risposta di dritto lunga di Federer. 0-15 Passante di rovescio lungo di un soffio di Thiem. 1-0 Prima vincente di Federer. 40-15 Rovescio in rete di Thiem. 30-15 Passante di rovescio vincente di Thiem. 30-0 Gran prima di Federer. 15-0 Stop volley di rovescio vincente di Federer. 5-7 ...

LIVE Federer-Thiem 5-5 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : un break per parte nel primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Rovescio in rete di Federer. 5-5 Gran prima di Thiem. 40-30 Passante di rovescio vincente di Federer dopo un miracolo in volée di dritto di Thiem. 40-15 Risposta di dritto in rete di Federer. 30-15 Gran risposta di dritto di Federer. 30-0 Non riesce a rispondere su una prima al corpo Federer. 15-0 Prima vincente di Thiem. 5-4 Passante di dritto in fondo alla rete di Thiem. 40-15 Passante ...

LIVE Federer-Thiem 4-3 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : un break per parte nel primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Dritto lungo di Federer. 15-15 Gran risposta di dritto di Federer, sbaglia Thiem. 15-0 Risposta di rovescio lunga di Federer. 4-3 Servizio e dritto vincente sulla riga di Federer! 40-0 Stupenda volée di rovescio di Federer all’incrocio delle righe! 30-0 Servizio, dritto e smash vincente di Federer. 15-0 Grande scambio chiuso col dritto vincente da Federer! 3-3 Attacca Thiem, ...