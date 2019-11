A Del Vecchio il 9 | 88% di Mediobanca Ecco cosa succede in Piazzetta Cuccia

Famiglia Doris contro Del VecchioPronta a salire in Piazzetta Cuccia : La Famiglia Doris, azionista di controllo d Mediolanum, sarebbe disposta a dar battaglia a Del Vecchio, aumentando il proprio peso proprio in Mediobanca Segui su affaritaliani.it

Modello Luxottica per le Generali Con Del Vecchio il Leone su Axa : Con una quota vicino al 10% del capitale, Leonardo Del Vecchio è il primo azionista di Mediobanca e stacca di oltre due punti percentuali il secondo socio, il francese Vincent Bollorè che invece in Piazzetta Cuccia, orfana di UniCredit, ha deciso di disinvestire. Una voce, quella di Mr Luxottica, che ora Alberto Nagel non potrà non tenere in considerazione nelle strategie future della Segui su ...

Mediobanca - Del Vecchio al 10% E Generali sale al top dal 2008 : Leonardo Del Vecchio approfitta dell’uscita di UniCredit dal capitale di Mediobanca per salire a un soffio dal 10% di Piazzetta Cuccia. Era lui l’investitore anchor senza volto che fra le 19 e le 20 di ieri sera, attraverso la sua finanziaria Delfin Segui su affaritaliani.it

Leonardo Del Vecchio sale ancora in Mediobanca - alle soglie del 10% : La Delfin di Leonardo Del Vecchio si è portata a un passo dal 10% del capitale di Mediobanca dopo l’uscita di Unicredit dal capitale di Piazzetta Cuccia. Lo riferiscono fonti finanziarie. In occasione dell’ultima assemblea di Mediobanca la lettura del libro soci aveva rivelato che Del Vecchio era al 7,5%. Ieri Unicredit ha venduto con un accelerated bookbuilding sul mercato l’intera sua quota dell′8,4%.Oggi il ceo ...

UniCredit recide l’ultimo legame con l’Italia e Del Vecchio ora è un po’ più solo : La residua partecipazione in Mediobanca (8,8%) era frutto della storia della banca (allora Credito Italiano). Mustier ha venduto anche Fineco, approfittando del boom delle quotazioni, ha ceduto immobili, crediti, quadri e statue

Mediobanca - Unicredit vende l’intera quota dell’8 - 4% (Del Vecchio primo socio) : Svolta storica in Mediobanca: Unicredit mette in vendita tutte le sue azioni, pari a 800 milioni di euro, con un collocamento accelerato sul mercato. Leonardo Del Vecchio, con la sua Delfin, diventa primo azionista. Cambiano gli equilibri in Piazzetta Cuccia e in Generali

Unicredit vende l'8% di Mediobanca. Del Vecchio ora è il primo azionista : Unicredit ha venduto sul mercato a un gruppo diversificato di investitori l'intera quota dell'8,4% che deteneva in Mediobanca. La quota dell'istituto di Piazzetta Cuccia è stata...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Novembre : Faide dinastiche - l’inventario dei danni – Grandi famiglie : quanti miliardi e posti bruciati – Agnelli - De Benedetti - Del Vecchio - Benetton & C : Il dossier Le guerre dinastiche che affossano le aziende familiari Come andare in malora – L’ossessione dell’impresa come “stirpe” nel nostro Paese è costata miliardi di euro e migliaia di posti di lavoro. Anche perché i fondatori quasi mai hanno ceduto il passo ai discendenti di Giorgio Meletti I due Balla-gate di Marco Travaglio Avvertenza per i cretini che, leggendo questo articolo, ci accuseranno di attaccare chi critica il ...

Forbes - Leonardo Del Vecchio del gruppo Luxottica è il più ricco d’Italia : Colpo di scena nella classifica Forbes sulle personalità italiane più ricche del mondo con un cambio al vertice. Su scala mondiale al primo posto c’è il fondatore di Amazon Jeff Bezos (110 miliardi di dollari contro 131 miliardi di dollari nel 2018), il fondatore di Microsoft Bill Gates (106.4 miliardi di dollari contro 96.5 mld di dollari dello scorso anno) e il patron di Lvmh, il francese Bernard Arnault (101.2 miliardi di dollari, ...

Forbes : Del Vecchio Paperone italiano - sale al 39mo posto e supera Ferrero : New York, 29 ott. (Adnkronos) – Leonardo Del Vecchio, con un patrimonio stimato a 24,2 miliardi di dollari, è il Paperone d’Italia e il numero 39 a livello mondiale. Nel 2018 era cinquantesimo a livello mondiale con un patrimonio stimato in 19,8 mld di dollari. Il patron del gruppo Luxottica supera Giovanni Ferrero, il re della Nutella, che ha un patrimonio stimato in 21,9 miliardi di dollari e che a livello globale si colloca al ...

Più ricchi Italia : ora è Del Vecchio : 20.11 Cambi al vertice della classifica calcolata da Forbes rispetto a quella annuale pubblicata a marzo. Giovanni Ferrero, guida dell'omonimo gruppo dolciario, con patrimonio stimato da Forbes in 21,9mld di dollari, non è più in testa fra gli Italiani più ricchi. Davanti a lui ora c'è Leonardo Del Vecchio, patron Luxottica con 24,3 mld. Al terzo posto sale Giorgio Armani con 11,2 mld. Infine, entra nella Top Ten, fondatore di Mediolanum, ...

I più ricchi d'Italia : Del Vecchio di Luxottica supera Ferrero - patrimonio da 24 - 3 miliardi di dollari : Se in cima alla classifica dei Paperoni mondiali è sempre più un testa a testa tra il guru di Amazon Jeff Bezos e il fondatore di Microsoft Bill Gates, tra i...

Chi sono gli uomini più ricchi d’Italia - Del Vecchio sorpassa Ferrero : la classifica Forbes : La classifica dei dieci uomini più ricchi d'Italia stilata da Forbes controllando gli imperi finanziari dei Paperoni d'Italia. Al primo posto il patron del gruppo Luxottica che scavalca il leader del gruppo dolciario Ferrero grazie alla crescita del titolo della sua azienda in Borsa. Terzo è giorgio Armani.Continua a leggere