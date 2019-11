Woody Allen | accordo con Amazon per evitare la causa

Woody Allen e Amazon decidono di mettere fine alla causa di 68 milioni di dollari per violazione del contratto : Woody Allen e Amazon hanno concordato di mettere fine alla causa da 68 milioni di dollari che il regista aveva intentato alla società per aver interrotto il contratto per la produzione di quattro suoi film e la distribuzione di un film che aveva già concluso, ‘A Rainy Day in New York’. I termini dell’accordo non sono noti.Travolto dal ciclone di #MeToo, che lui non ha mai mancato di criticare, e soprattutto ...

