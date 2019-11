Nucleare | l’Iran avvia la costruzione di un nuovo reattore atomico

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 10 novembre 2019) Iniziata in Iran ladi un 2°nella centrale di Bushehr: lo ha annunciato la tv di Stato. Come il primo (operativo dal 2011) anche questo verrà realizzato con aiuto russo: l’impianto impiegherà l’uranio arricchito al 4,5% che il Paese sta producendo in violazione dell’accordodel 2015. L'articolo: l’Iranladi unMeteo Web.

s_parisi : #Conte ha riaffermato la nostra collocazione euroatlantica. Lo ricordi a 5S. Di Maio spiega che l'Italia 'non inter… - waltergianno : In #Iran ???? è iniziata la costruzione di un secondo reattore nucleare nella centrale di #Bushehr. Sarà costruito co… - Angela3v999 : RT @RaiNews: L'industria energetica iraniana è stata duramente colpita dalle sanzioni statunitensi dopo il collasso dell'accordo sul nuclea… -