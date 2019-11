LIVE Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA | in scena l’ultima prova

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.38 TERZOOOO POSTOOOO! Gradino più basso del podio per Francesco Lamon, un risultato grandioso. 18.37 Ultimo sprint conquistato da Benjamin Thomas, che si aggiudica il primo posto dell’omnium. 18.36 Alta tensione: ci si gioca tutto nell’ultimo sprint, che assegna il doppio dei punti rispetto agli altri sprint. 18.35 Il penultimo sprint è preda di De Vylder; secondo Hansen, terzo Stewart, quarto Imamura. 18.33 Ancora nessun guizzo per Lamon in questa corsa a punti. Il suo terzo posto è ora minacciato dall’australiano Gate ( distante 3 punti). 18.32 Ottavo sprint conquistato da Welsford; alle sue spalle il portoghese Oira, Leung e Gate. 18.31 Guadagnano un giro il canadese Gee e il belga De Vylder, 20 punti a testa per loro. 18.29 Dopo il settimo sprint Mark Stewart scavalca Lamon in classifica e si issa al ...

zazoomnews : LIVE Ciclismo su pista Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA: grande Lamon in testa nell’Omnium dopo la seconda p… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA: grande Lamon in testa nell’Omnium dopo la seconda p… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA: un super Francesco Lamon è in testa nell’Omnium dop… -