Le lacrime della regina e tutte le altre storie del weekend

“Le lacrime della moglie del vigile del fuoco quando le ho detto che era morto nell’esplosione” : Il comandante dei Vigili del fuoco di Bergamo Calogero Turturici, che ha lavorato ad Alessandria per 6 anni, ha dovuto dire ai parenti di una delle tre vittime dei fatti di Quargnento che il loro caro non sarebbe più tornato a casa. Matteo Gastaldo, 46 anni,è morto insieme ai colleghi Marco Triches di 38 anni e Antonio Candido di 32.Continua a leggere

“Se vuoi smettiamo”. Domenica In - la dolcezza di Mara Venier e le lacrime della mamma di Marco Pantani : Si torna a parlare del mistero che aleggia intorno alla morte di Marco Pantani, il grandioso ciclista che fece sognare milioni di italiani e non solo. Durante l’ultima puntata di Domenica In, una dolcissima Mara Venier ha invitato a parlare Tonina, mamma tenace e guerrigliera di Pantani. A distanza di quindici anni dalla morte dell’asso del ciclismo, sono ancora troppi i misteri legati alla sua scomparsa e al calvario sportivo e giudiziario ...

Alysia Piccamiglio espulsa a Il Collegio va via in lacrime : il gesto della classe : Alysia Piccamiglio espulsa a Il Collegio, l’alunna non ha superato l’esame a sorpresa della puntata di martedì 29 ottobre 2019 Alysia Piccamiglio è stata espulsa da Il Collegio. Sulla ragazza è ricaduto un provvedimento preso verso tutta la classe, ma nella puntata di martedì 29 ottobre è stata lei a lasciare il Collegio. Nessuno avrebbe […] L'articolo Alysia Piccamiglio espulsa a Il Collegio va via in lacrime: il gesto della ...

Rita Dalla Chiesa in lacrime a Italia Sì : "Avrei potuto salvarla" - la confessione sul suicidio della Appiano : Una Rita Dalla Chiesa in lacrime, nello studio di Marco Liorni a Italia Sì. Un pianto che non è riuscita a trattenere quando si parlava di Alessandra Appiani, morta suicida. In studio il marito Nanni Delbecchi, che ha spiegato cosa aveva portato la Appiani a commettere il gesto estremo. Un racconto

Marco Liorni - lacrime a Italia Sì : "Mi ha salvata lui" - il sacrificio dell'Angelo della Costa Concordia : La sera del 13 gennaio 2012 Antonella Bologna si trovava a bordo della Costa Concordia, il naufragio della nave avvenuto a largo dell'isola del Giglio in Toscana causò la morte di 32 persone. Tra le vitime Giuseppe Girolamo, il musicista pugliese che suonava durante le traversate della crociera, ave

Marco Liorni - lacrime a Italia Sì : "Mi ha salvato lui" - il sacrificio dell' Angelo della Costa Concordia : La sera del 13 gennaio 2012 Antonella Bologna si trovava a bordo della Costa Concordia, il naufragio della nave avvenuto a largo dell'isola del Giglio in Toscana causò la morte di 32 persone. Tra le vitime Giuseppe Girolamo, il musicista pugliese che suonava durante le traversate della crociera, ave

Storie Italiane - Eleonora Daniele in lacrime : “Della morte di mio fratello non riesco a farmene una ragione” : Eleonora Daniele ha avuto ospite a Storie Italiane Lory Del Santo e, nel corso dell’intervista, quando la showgirl è tornata a parlare della morte del fratello, non è riuscita a nascondere l’emozione e le lacrime per i ricordi del lutto che ha visso anche lei in privato quattro anni fa, quando suo fratello Luigi, affetto da autismo, è morto improvvisamente. Nel salotto di Rai 1, Lory Del Santo ha infatti parlato a lungo della ...

Disastro ferroviario Andria-Corato : il video della strage al processo - parenti vittime in lacrime : l filmato è stato proiettato questa mattina, nell'aula bunker del carcere di Trani, durante il processo che vede imputate 17 persone e una società per i fatti del luglio 2016. 23 persone persero la vita, oltre cinquanta rimasero ferite. Nel filmato si vedono le scene delle carrozze ridotte praticamente a brandelli, i vagoni vuoti, e, fuori, sul terreno, i corpi senza vita delle vittime.Continua a leggere

Nadia Toffa - l'ultimo video inedito : la diretta della puntata delle Iene in suo ricordo. lacrime in studio : «Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto». Un video inedito, lungo 20 minuti. Voluto, scelto e pensato da Nadia Toffa. Le Iene aprono così la prima puntata, che...

22enne piange lacrime di cristallo : “La mia vita è un inferno”. Il vice ministro della Sanità : “Stiamo studiando il suo caso” : Una ragazza di 22 anni piange lacrime solide, di cristallo. Satenik Kazaryan, originaria del villaggio di Spandaryan in Armenia, piange infatti ogni giorno fino a 50 lacrime solide e la sua vita, dice, “è un inferno”. “Ero dal dentista e sembrava che la polvere mi fosse entrata negli occhi – ha raccontato Satenik al Mirror -. Mi ha fatto male. Sono andata dall’oculista e alcuni cristalli mi sono stati tolti dagli ...

Manila Nazzaro in lacrime a Storie italiane parla della malattia : ‘Avevo bisogno d’aiuto’ : Non sono stati anni facili per Manila Nazzaro: la fine del matrimonio con Francesco Cozza, la malattia, ma poi finalmente la luce in fondo al tunnel con un nuovo amore. La ex Miss Italia ne parla a Storie italiane ospite di Eleonora Daniele nella puntata in onda lunedì 23 settembre su Rai 1. “Non avrei mai creduto che raccontare il dolore sarebbe stato in qualche maniera terapeutico. Credevo che non fosse giusto raccontare aspetti intimi ...

Porta a Porta - Mara Venier svela il dramma a Bruno Vespa : "Il tunnel della depressione" - lacrime in tv : La vulcanica Mara Venier, conduttrice di Domenica In, è stata ospite di Bruno Vespa nel salotto di Porta a Porta, in onda su Rai 1. La presentatrice di Viale Mazzini ha svelato, nel corso dell'intervista, il suo lato più fragile ed emotivo, nel ricordare sua madre e la sua lunga malattia. "Sono stat