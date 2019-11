Belen Rodriguez | gaffe sexy con l’atleta a Tu si que vales Poi chiede scusa a Stefano De

Belen Rodriguez definisce 'orrendo' il filtro Instagram usato da Giulia De Lellis : È davvero in atto una lite a distanza tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis? Stando a quello che sostengono alcuni siti di gossip nelle ultime ore, sembrerebbe proprio di sì, soprattutto a fronte degli strani comportamenti che hanno assunto le due sui social network. Allo sfogo dell'influencer contro qualcuno che pare averle "pestato i piedi", si dice abbia risposto in maniera sottile la showgirl: su Instagram, infatti, l'argentina ha criticato ...

Tu si que vales - Belen Rodriguez in lacrime : la canzone per la figlia - ma il finale è amarissimo : Momenti di commozione vera, di lacrime, per Belen Rodriguez a Tu si que vales, il programma del sabato sera in onda su Canale 5, la puntata quella del 9 novembre. Ad emozionare la meravigliosa showgirl argentina è stato Manolo Paoletti, un giovane padre, nella vita maestro di ballo, che ha portato i

Belen Rodriguez lancia la challenge social : la sua spaccata è virale (e sexy) : Belen Rodriguez sta mandando in tilt i social. Questa volta però non c'entrano foto senza veli o scatti hot. La showgirl argentina sta infiammando Instagram grazie a una challenge che ha lanciato nelle scorse ore. Belen si è fatta conquistare dalla moda del momento, che vede personaggi famosi "sfidare" i propri fan con una prova singolare. La bella argentina ha scelto di lanciare una sfida social ai suoi milioni di follower, invitandoli a ...

Belen Rodriguez e il filtro “Orrendo” - frecciatina a Giulia De Lellis? Ecco perché : Belen Rodriguez parla di un particolare filtro che spopola sui social, che sia una frecciatina diretta a Giulia De Lellis? Ecco perché Belen Rodriguez, ieri sera, sembra aver lanciato una frecciatina nei confronti di Giulia De Lellis. Sembra, ovviamente, perché in realtà la verità non la sappiamo. Cosa è successo? Ultimamente sul social web Instagram […] L'articolo Belen Rodriguez e il filtro “Orrendo”, frecciatina a Giulia De ...

Belen Rodriguez incantata dai muscoli dell'atleta a 'Tu sì que vales' - poi si scusa con De Martino : "Non ho mai visto tanti muscoli insieme in tutta la mia vita" ha detto la show girl al concorrente Gaggi Yatarov

Belen Rodriguez - gaffe sexy con l’atleta a Tu si que vales. Poi chiede scusa a Stefano De Martino : «Non ti offendere» : Nell’ultima puntata dello show del sabato di Canale 5 si è esibito Gaggy Yatarow. Il concorrente è un campione mondiale di calisthenics, la disciplina in cui l’atleta solelva il proprio corpo superando diversi livelli di difficoltà. Per la sua prova, il concorrente ha richiesto l’aiuto di Belen Rodriguez, che si è prestata ad essere sollevata come fosse una bandiera. Ed è al termine di questa esibizione che la showgirl si fa sfuggire una ...

Belen Rodriguez - un tizio si infila sotto la sua gonna? Lei sfotte Stefano De Martino : Tempo di confessioni per Belen Rodriguez, che parla del suo successo ma anche del rapporto, rinato, con Stefano De Martino. Confidenze, quelle della showgirl argentina, che piovono in un lungo post sui social, in cui premette: "Non permettete a nessuno di fermavi, di demoralizzarvi. Se date rilevanz

Belen Rodriguez : gli anni difficili - confessione. Stefano geloso? La verità : Belen Rodriguez, confidenze: la lunga confessione sugli anni difficili e la gelosia di Stefano De Martino (“Diciamo che se ne è fatto una ragione”) Belen Rodriguez, i segreti del suo successo si chiamano sofferenza, costanza e tenacia. La modella si è confidata con i propri fan, scrivendo un lungo messaggio sui suoi profili social. Un […] L'articolo Belen Rodriguez: gli anni difficili, confessione. Stefano geloso? La verità ...

#Tusiquevales 6 – Quarta puntata del 9 novembre 2019 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni su Canale 5. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la seconda puntata della sua sesta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per nove appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La prima puntata ha ...

Belen - la festa per i 60 anni di papà Gustavo Rodriguez : ma manca qualcuno. Ecco di chi si tratta : Belen, la festa per i 60 anni di papà Gustavo Rodriguez: ma manca qualcuno. Ecco di chi si tratta. papà Gustavo ha festeggiato il compleanno in un lussuono ristorante argentino di...

Belen Rodriguez - party per i 60 anni di papà Gustavo. Ma tutti notano quell’assenza : Belen Rodriguez festeggia il compleanno del padre, Gustavo Rodriguez, che ha compiuto 60 anni. La showgirl celebra il grande giorno a cena con tutta la sua famiglia. A Milano seduti intorno al tavolo con la 35enne ci sono la mamma, Veronica Cozzani, il marito Stefano De Martino, il figlio Santiago, la sorella Cecilia Rodriguez, il fidanzato Ignazio Moser. Gustavo Rodriguez ha scelto di festeggiare il compleanno in grande stile in un nuovissimo ...

