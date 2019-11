Attacca due poliziotti e procura loro delle fratture | la violenza della 21enne cilena

“Due mesi fa non mi voleva neanche mia madre…”. L’intervista all’Attaccante del Trani è imperdibile. Il filmato è già un cult : Fino a pochi giorni fa, il suo nome era conosciuto solo in Puglia. Antonio Picci è un attaccante del Trani che milita in Eccellenza pugliese, e qualche giorno fa, dopo un bel goal sul campo, ha parlato della sua rivincita in un’intervista a Telesveva (che gentilmente ci ha concesso il video). “Due mesi fa non mi voleva neanche mia madre e ora sono già in doppia cifra” ha detto al cronista. In pochi giorni il filmato è uscito dai ...

Molesta passeggeri - Attacca due guardie e rompe il naso a un agente : fermato 46enne : Per il poliziotto, ricoverato in ospedale dopo il trauma subito, si è reso necessario un intervento chirurgico alle ossa del naso. Ferita allo zigomo anche una guardia giurata Federico Garau ? Luoghi: Lecce

Due turisti britannici Attaccati dagli squali - feriti : Due turisti britannici sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati attaccati da uno squalo nella zona turistica delle Isole Whitsundays nell'Australia nordoccidentale, dove gia' l'anno scorso una persona e' morta a causa di un attacco simile. "Un turista e' stato morso al piede e un altro ha ferite gravi nella parte inferiore della gamba. Entrambi sono stati trasportati in ospedale" e hanno una prognosi "stabile", afferma il servizio di ...

Giuntoli : “Milik in panchina? Carlo ha optato per due Attaccanti veloci” : Nel prepartita di Salisburgo-Napoli ai microfoni di Sky si è presentato il ds azzurro Cristiano Giuntoli. “Il Salisburgo è una squadra molto giovane, affamata, che viene ad aggredire molto alta con tanti aggressori. E’ una partita temibile in casa loro. Anche fuori casa hanno fatto cose straordinarie, quasi andando a pareggiare con i campioni d’Europa. E’ una partita difficile” Su Manolas: “Non ce l’ha ...

Cda Rai : due consiglieri di Lega e FdI Attaccano Report per violazione della par condicio : La puntata di Report dello scorso lunedì, incentrata sul caso Russiagate, ha avuto molte ripercussioni, e non solamente nel dibattito politico. Secondo Repubblica infatti il programma sarebbe finito nel mirino del Cda della Rai e due consiglieri del centrodestra hanno espresso la loro contrarietà per il modo in cui è stata trattata la vicenda, ed hanno accusato oltretutto il programma di aver violato le regole della par condicio. Intanto il ...

Parigi - funzionario di polizia Attacca due colleghi e viene ucciso. C'è anche un altro morto : Torna il terrore a Parigi. Un uomo si è lanciato, armato di coltello, contro i poliziotti nella prefettura della capitale francese. Le forze dell'ordine, dopo una breve colluttazione, lo...

Un gruppo di droni ha Attaccato due stabilimenti della Aramco - l’azienda statale di idrocarburi dell’Arabia Saudita : Nelle prime ore di sabato un gruppo di droni ha attaccato due stabilimenti della Aramco, l’azienda statale di idrocarburi dell’Arabia Saudita. Gli attacchi sono avvenuti nello stabilimento di Abqaiq, il più grosso dell’azienda, e nell’area di estrazione di Khurais, situati entrambi nell’est dell’Arabia Saudita: