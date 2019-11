Razzismo | Crozza infuriato con Salvini | “Segre è sotto scorta | scappava dalle SS mentre

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 novembre 2019) Nella puntata di Fratelli Di– in onda venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio, nel monologo dedicato ai recenti casi di, si rivolge direttamente a Matteoche si è paragonato a Liliana Segre, oraa causa delle minacce subite: “Lei verrà ricordata perché è sopravvissuta ad Auschwitz, tu perché non sei sopravvissuto al Papeete. Da una parte i nazisti, dall’altra le cubiste”. L'articolocon: “Segre èSStu le corteggi. Ca***” proviene da Il Fatto Quotidiano.

