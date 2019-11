Fonte : fanpage

(Di sabato 9 novembre 2019) Ildi Berlino è stato abbattuto 30 anni fa, ma la sua anima è più viva che mai. Nei settanta muri che sono nati in giro per il mondo. Nelle polizie segrete del mondo “libero”. Nell’indifferenza verso chi sta peggio. Nei festeggiamenti quando non c'è nulla da festeggiare. Eppure un modo di sconfiggere ilc'è: basta prendere atto della sua esistenza. E abbatterlo ogni giorno.

fanpage : Maledetto Muro, hai vinto tu #9novembre # #AbbattiamoQuelMuro - fcancellato : Oggi è il #9novembre1989 e tutti festeggiano la caduta del #MuroDiBerlino , anche se non c'è nulla da festeggiare.… - davidefent : RT @DavLentini: 'Saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro..' #MuroDiBerlino #MuroDeBerlin -