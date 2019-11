Il Napoli ci mette buona volontà e poco altro | 0-0 primo tempo con fischi finali

Terna scommette su Napoli e apre l’hub per l’innovazione : Un centro per l’innovazione, nell’area orientale di Napoli. Terna scommette sulla città e apre l’Innovation Hub, il primo del Sud e il secondo in Italia. Un laboratorio dove creare, sviluppare e testare concretamente nuove idee. “L’integrazione di competenze nuove e sinergiche sarà il cardine di questa esperienza che è partita dalla sede dell’area operativa di Torino ad aprile e proseguirà presto in altre ...

Marsch promette - per il Napoli sarà dura ripetersi : Sulle pagine de Il Mattino, vengono proposte le dichiarazioni del tecnico americano che promette battaglia questa sera al San Paolo. Marsch ha dichiarato di aver studiato, e quindi interpretato, gli errori della partita persa in casa per 3-2. L’americano rilancia il talento 19enne Szoboszlai. Il mister d’oltreoceano potrebbe essere il primo americano ad approdare agli ottavi di Champions League. Tra lui e questo sogno c’è ...

Napoli-Atalanta 2-1 live : questa volta Milik la mette! : Napoli-Atalanta live – Grande attesa per il big match del turno infrasettimanale di Serie A, 10^ giornata del massimo campionato italiano. Dopo i due anticipi di ieri, ad aprire questo mercoledì di calcio è la sfida del San Paolo tra Napoli e Atalanta. Da una parte gli azzurri cercano certezze dopo una partenza così così, dall’altro gli orobici vogliono conferme magari sognando il colpaccio e strizzando l’occhio allo ...

Rivieccio : “Il Napoli non più più permettersi passi falsi” : Rivieccio: Napoli con due partite, Atalanta e Roma, in cui ci gioca mezza stagione Gino Rivieccio, tifosissimo del Napoli, è intervenuto nel Bar Sport di Radio Sportiva per parlare della squadra azzurra e di Ancelotti. Queste le parole dell’attore: “Non ci poteva capitare di peggio dell’Atalanta, che gioca il miglior calcio: hanno un ottimo allenatore, sono gasatissimi e il Napoli non può sbagliare questa partita. ...

La Sscn celebra la vittoria : “Lotta - carattere - tecnica - anima e cuore. Il Napoli mette le ali” : La Società Calcio Napoli commenta sul suo sito la prova della squadra di Ancelotti contro il Salisburgo. Una vittoria importantissima contro un avversario davvero ostico. “Il Napoli mette le ali e la Red Bull Arena precipita dopo 3 anni. Mertens si regala una notte da Maradona e Insigne incornicia una superba vittoria. Olè, olè, olè Ciro-Ciro! Il coro che fu di Re Diego per una volta rimbomba per Dries che in un’ora e spiccioli segna ...

Inter e Napoli show - Lautaro e Candreva stendono il Borussia : Mertens si mette alle spalle… Maradona : Una doppietta del belga e il sigillo di Insigne permettono al Napoli di passare a Salisburgo, l’Inter invece trova la prima vittoria con Lautaro e Candreva Serata di Champions League speciale per le squadre italiane, Napoli e Inter infatti portano a casa i tre punti superando non senza fatica il Salisburgo e il Borussia Dortmund. AFP/LaPresse In Austria non mancano certamente gol ed emozioni, finisce 2-3 grazie alla doppietta di ...

Whirlpool ha confermato che lo stabilimento di Napoli smetterà la produzione a partire dall’1 novembre : L’1 novembre lo stabilimento di Napoli di Whirlpool, multinazionale specializzata nella produzione di elettrodomestici, smetterà la produzione. Lo ha annunciato l’azienda in una nota dopo l’incontro di martedì tra i dirigenti e il governo a palazzo Chigi, durante il quale

Napoli - Insigne mette alle spalle le polemiche : Mertens punta il record : “Per me e’ importante giocare con questa maglia e, da napoletano, sono orgoglioso di indossarla. Essere capitano dei colori ai quali tengo e’ un sogno che si e’ avverato”. Sono le dichiarazioni di Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, che si racconta ai canali social della Lega di serie A dopo le polemiche per l’esclusione in Champions. “Ogni volta che segno al San Paolo e’ ...

Brescia - Corini : “Contro il Napoli metteremo quello che è mancato con la Juve per avere un risultato positivo. Il loro ko complica i piani…! : Eugenio Corini, tecnico del Brescia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Napoli Eugenio Corini tecnico del Brescia ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Napoli: “Abbiamo un lavoro alle spalle che ci permette di preparare bene le partite anche quando abbiamo poco tempo. Chi ha giocato ha fatto un lavoro rigenerante, ora abbiamo due giorni per preparare la partita non avendo ...

Napoli - i tifosi contro Ancelotti : “Tutta colpa sua - doveva mettere Llorente” : Napoli, tifosi contro Ancelotti: le dichiarazioni dei supporter azzurri Napoli tifosi contro Ancelotti| La sconfitta di ieri sera non può sicuramente andare giù ai tifosi. In tanti presenti al San Paolo, sono rimasti delusi dalla prestazione della squadra e naturalmente dal risultato. Una grande delusione per i partenopei che, nonostante un buon secondo tempo, subiscono la rete di Castro. I tifosi azzurri hanno commentato la prova degli ...

Napoli-Cagliari - Ancelotti mette le cose in chiaro : “dispiace per il risultato - ma abbiamo giocato bene” : L’allenatore del Napoli ha parlato dopo la sconfitta subita contro il Cagliari in casa, sottolineando la buona prestazione della propria squadra Carlo Ancelotti non vuole musi lunghi dopo la sconfitta del Napoli contro il Cagliari, la delusione c’è eccome in casa azzurra ma non per la prestazione fornita da Mertens e compagni. Cafaro/LaPresse L’allenatore di Reggiolo infatti commenta con molta franchezza il ko che lascia ...

Napoli - seduceva uomini e li drogava mettendo sostanze nelle bevande per rapinarli. Arrestata : Il suo modus operandi era sempre lo stesso: seduce gli uomini soli vicino alla stazione centrale di Napoli avvicinandoli con la scusa di una sigaretta, offriva a loro una bevanda “corretta” con dei psicofarmaci e li derubava. Era questa la strategia criminale di una 31enne georgiana che di notte, in piazza Garibaldi a Napoli, metteva a segno le sue rapine. L’indagine condotta dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria ...

Juventus - Sarri mette in chiaro le cose : “questa squadra non sarà mai il Napoli. Da Cristiano Ronaldo mi aspetto cose eccezionali” : Maurizio Sarri chiarisce il suo pensiero alla vigilia della sfida con il Verona: niente turnover, si lavorerà sull’aggiustare i difetti mostrati contro l’Atletico Madrid. Da Cristiano Ronaldo e Bernardeschi serve una risposta importante Dopo il 2-2 maturato sul campo dell’Atletico Madrid, partendo da un doppio vantaggio, la Juventus torna in Italia con un po’ di amarezza e la voglia di rifarsi a partire dalla sfida ...