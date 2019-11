Bambino di 3 anni ingerisce metadone | ricoverato d' urgenza | non rischia la vita

Fonte : agi

(Di sabato 9 novembre 2019) È in prognosi riservata, ma non in pericolo di, il bimbo di treche, nella notte scorsa, ha ingerito un'intera boccetta di. Il piccolo era in auto insieme con i genitori per rientrare a Cosenza quando, con un gesto improvviso, si è impossessato del flacone bevendo tutto il liquido contenuto. La madre e il padre, originari del capoluogo di provincia calabrese, hanno subito cercato aiuto. Ilha perso i sensi e perciò è stato trasportato prima all'ospedale di Eboli e, poi, nel reparto di Rianimazione del presidio ospedaliero di Battipaglia, nel Salernitano. Ora, èin terapia intensiva. Stando a quanto si apprende, il bimbo sta rispondendo bene alle cure dei medici ed è fuori pericolo. I carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno informato l'autorità giudiziaria e hanno denunciato i genitori nei cui confronti non ...

