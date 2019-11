Renzi avverte | Tornare al voto è un suicidio di massa | il PD ci pensi bene

Renzi all’attacco su manovra e premier. M5S avverte : senza Conte legislatura non ha futuro” : Il governo deve andare avanti, con o senza Giuseppe Conte come premier. E Italia Viva in Parlamento lavorerà per cambiare la manovra. Le parole di Matteo Renzi, come prevedibile fanno salire la tensione nel governo. Il leader di Italia Viva assicura di non voler far cadere l'esecutivo. "Noi siamo per andare avanti, gli altri ci faranno sapere", garantisce. Per quanto riguarda il futuro del premier, aggiunge, "dipende da come funziona il governo, ...

Def : Conte avverte i Renziani - ‘no a giochini - qui per fare le cose’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – Un monito, ma anche un altolà a chi vorrebbe far passare il suo governo come un esecutivo pronto ad alzare l’Iva, e dunque in procinto di aumentare le tasse. A quanto apprende l’Adnkronos, ieri nel teso vertice di maggioranza andato in scena nella notte a Palazzo Chigi sulla nota di aggiornamento del Def, il premier Giuseppe Conte è intervenuto sui rapporti tra dem e renziani di Italia Viva, ...

Bersani avverte : “Di Renzi ci si può fidare con cautela” : "Di Renzi ci si può fidare con cautela. Bisogna lavorare per abbattere un muro che si è creato. Si è aperta una fase diversa nel profondo del Paese, c'è una destra che può essere regressiva. C'è poi un popolo che si sente di sinistra che occorre chiamare a raccolta". Così Pierluigi Bersani arrivando alla festa di Articolo Uno alla città dell'altra economia a Roma. Le avventure personali come quella di Renzi? "C'è una destra e non un populismo ...