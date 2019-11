Qui non ti siedi | occupa sedile con una borsa e lascia bimba di colore in

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 8 novembre 2019) “Alabama 1955? No, Alessandria 2019”. Inizia così, su Facebook, il lungo post di Vittoria Oneto, consigliera comunale Pd di Alessandria. L’esponente dem racconta un episodio di razzismo di cui è stata testimone mercoledì, a bordo di un autobus. Protagonista una bambina di sette anni di, che una sessantenne non voleva far sedere accanto a lei.“Io dico alla donna di spostare lae di fare sedere la bambina ma lei insiste e mi dice in modo arrogante di farmi gli affari miei - racconta -. La madre della piccola non dice nulla e guarda a terra. Alzo la voce sempre di più e le intimo in malo modo di fare sedere immediatamente la bambina e di vergognarsi con tutto il fiato che avevo in gola. La signora a quel punto la fa sedere, ma continua a borbottare e a guardare schifata la bambina. Secondo voi di cheaveva la pelle ...

