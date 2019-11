Previsioni astrologiche | classifica 10 novembre | Acquario e Cancro sul podio | Pesci ' flop'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 8 novembre 2019) Domenica 102019 troviamo la Luna stazionare in Ariete mentre Mercurio ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Marte continuerà il suo transito in Bilancia come Saturno e Plutone che continueranno nell'orbita del Capricorno e Giove nel segno del Sagittario. Urano permarrà in Toro, nel frattempo Nettuno sarà stabile ined il Nodo Lunare nel segno del. Sul1° posto: focosi. La domenica in casasarà presumibilmente divisa tra una spiccata affettuosità, sino al tardo pomeriggio, e la ritrovata passionalità nelle ore serali. 2° posto: galanti. La loro indole romantica emergerà probabilmente fuori in questo ultimo giorno della settimana per i nati, con grande soddisfazione dell'amato bene che ultimamente lamentava una certa trascuratezza da parte loro....

