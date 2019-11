Piogge torrenziali in Inghilterra | allagamenti nel South Yorkshire FOTO

Allerta Meteo - Italia investita da un’altra ondata di “maltempo tropicale” : Piogge torrenziali e caldo record : L’Italia vive un’altra giornata di maltempo tropicale: siamo al 5 Novembre eppure le temperature sono tipiche di inizio Settembre, con picchi da record sulle Regioni Adriatiche dove il garbino ha fatto impennare le temperature a ridosso dei +30°C tra Marche, Abruzzo e Molise. Ma fa molto caldo ovunque, da Nord a Sud, con temperature di oltre 10°C superiori alla norma del periodo. Abbiamo, infatti, ben +28°C a Tortoreto, +27°C a ...

Previsioni Meteo Roma : primo weekend di novembre all’insegna del maltempo - Piogge torrenziali per 48 ore [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Un flusso di aria umida sudoccidentale e instabile che già da qualche giorno sta interessando la Capitale, è destinato a intensificarsi significativamente nelle prossime ore. Dopo le piogge più significative di ieri notte e qualcuna sparsa ancora ieri e fino a questa notte, nelle prime ore mattutine odierne sono intervenute anche delle schiarite, con temporanea fase più stabile. Tregua, però, decisamente ...

Maltempo Giappone - almeno 10 morti/ Piogge torrenziali e frane dopo tifone Hagibis : Maltempo Giappone, situazione di emergenza a Chiba e Fukushima: bilancio di nove morti, le autorità hanno evacuato le aree abitate.

Maltempo Giappone - 10 morti - almeno 3 dispersi per le Piogge torrenziali : 10 persone hanno perso la vita e altre 3 sono disperse a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute sul centro del Giappone, a sole due settimane dal passaggio mortale del tifone Hagibis. Secondo quanto fanno sapere le autorità locali, nove persone sono morte a causa di frane e inondazioni: tra queste due uomini anziani sono stati ritrovati annegati nelle auto, nella zona di Chiba, a sud-est di Tokyo. Le immagini aeree hanno mostrato i ...

Piogge torrenziali nel nordest della Spagna : un morto e 4 dispersi in Catalogna [VIDEO] : Piogge torrenziali e inondazioni hanno colpito il nordest della Spagna: il bilancio è di un morto e 4 dispersi in Catalogna, con 25mila utenze senza corrente elettrica. La vittima è un uomo che risultava disperso da martedì nel villaggio di Arenys de Munt: il suo corpo è stato scoperto all’alba sulla spiaggia di Caldes d’Estrac, 40 km a nord di Barcellona. Due dispersi si trovavano in un bungalow che è stato trascinato via ...

Allerta Meteo - lo scirocco spezza l’Italia in due : Piogge torrenziali al Nord/Ovest - caldo estivo dall’Emilia Romagna in giù [DATI] : Continua a diluviare al Nord/Ovest, tra Piemonte, Lombardia e Liguria, dove lo scirocco sta addensando piogge torrenziali quasi ininterrotte da ormai una settimana. Soltanto oggi sono caduti in Liguria 205mm di pioggia a Rossiglione, 147mm a Genova Multedo, 130mm a Genova Sestri; nel basso Piemonte abbiamo i quantitativi pluviometrici più significativi con 214mm ad Arquata Scrivia, 190mm a Gavi, 189mm a Sardigliano, 179mm a Castellania, 161mm a ...

Maltempo - pesante allerta meteo della protezione civile per il weekend : Piogge torrenziali e violenti temporali a Nord/Ovest [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Una vasta perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il Nord-Ovest del Paese, ad iniziare dalla Liguria dove, già dalla serata odierna, si potranno registrare precipitazioni persistenti che continueranno anche durante il fine settimana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Incendi boschivi in Bolivia : le Piogge torrenziali aiutano a contenere i roghi : In Bolivia le piogge torrenziali hanno contribuito a estinguere gli Incendi boschivi che negli ultimi mesi hanno devastato milioni di ettari di terreno: lo hanno riferito le autorità locali, come riportato dalla BBC online. “Ha piovuto in tutta Chiquitania e il nostro satellite non mostra più Incendi boschivi attivi“, ha riferito un responsabile provinciale di Santa Cruz. Il Ministro dell’Ambiente della provincia di Santa Cruz ...

La tempesta Imelda investe il Texas con Piogge torrenziali : Houston sommersa - un morto : La tempesta Imelda ha colpito il Texas nelle scorse ore, con piogge torrenziali: Houston è sommersa dall’acqua, oltre mille persone sono state soccorse nella capitale mondiale dell’energia dove il livello dell’acqua in alcune zone ha superato il metro. Un uomo è morto in ospedale dopo essere stato estratto dalla sua auto travolta dall’acqua. Secondo il National Weather Service di Houston, Imelda è la 7ª peggiore tempesta ...

Piogge torrenziali in Norvegia : fiumi in piena - un centinaio di pecore spazzate via : La Norvegia centrale è stata colpita da forti Piogge, che hanno determinato un innalzamento del livello dei corsi d’acqua: un centinaio di pecore sono state spazzate via da un fiume in piena, ha comunicato la polizia norvegese, aggiungendo che circa 25 case e una casa di riposo sono rimaste isolate a causa delle esondazioni. “I pompieri e la polizia stanno attualmente cercando di salvare le pecore bloccate tra l’acqua e la ...

Piogge torrenziali e inondazioni - si contano tre morti in Spagna : L'articolo Piogge torrenziali e inondazioni, si contano tre morti in Spagna proviene da ILFOGLIETTONE.IT.