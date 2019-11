Impiantato il primo “pacemaker” cerebrale in 33enne dipendente da oppioidi

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Eliminare la dipendenza da, una vera e propria epidemia negli Usa con milioni di ‘consumatori‘, impiantando chirurgicamente degli elettrodi nel cervello come avviene già per altre patologie e frenare così una condizione psicopatologica caratterizzata dall’uso compulsivo di oppiacei. E’ l’obiettivo dell’intervento di stimolazioneprofonda (già utilizzata ad esempio per l’epilessia) che i chirurghi della West Virginia University hanno eseguito per la prima volta in Usa su un, Gerod Buckhalter. Obiettivo: provare a frenare la dipendenza usando un pacemaker che agendo sul cervello lo costringe a produrre piccole quantità di dopamina che possono interferire sul circuito della ricompensa innescato dalla dipendenza e alleviarne i sintomi sul paziente prima che questo senta la necessità di assumere. Questo tipo di ...