Dottori in corsia - nuova edizione su Rai3 - conferenza stampa con Federica Sciarelli : Sta per iniziare a Roma in Viale Mazzini la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione , la terza, di Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (nella prima il titolo era I ragazzi del Bambino Gesù), in onda su Rai3 da sabato 16 novembre. TvBlog seguirà in liveblogging l'incontro stampa . Presenti la voce narrante della docufiction Federica Sciarelli , il direttore di Rai3 Stefano Coletta (sempre più vicino alla ...

Dottori fino a 70enni e laureati in corsia : come le Regioni vogliono sostituire i medici mancanti : La Conferenza delle Regioni ha presentato un documento, suddiviso in 16 diverse proposte, al ministro della Salute, Roberto Speranza. Si tratta di misure per fronteggiare la carenza di medici che prevedono l'innalzamento dell'età pensionabile per i medici (su base volontaria), il reclutamento di studenti laureati non specializzandi e l'impiego di lavoratori autonomi per le funzioni ordinarie.Continua a leggere