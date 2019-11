Che cosa resta del Muro di Berlino

Pia - insulti razzisti anChe all’asilo : ecco cosa è successo alla figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico : Il razzismo è sempre stato un problema, ma mai come in questo periodo la cosa si è fatta così grave. A parlarne è stata Raffaella Fico, ospite del programma di Rai1 “Storie italiane” dove ha parlato degli insulti razzisti di cui è stato vittima l’ex compagno Mario Balotelli durante la partita Verona-Brescia dello scorso fine settimana, facendo delle rivelazioni spiazzanti anche sulla figlia Pia. Ha iniziato parlando di Mario Balotelli che non è ...

Chef stellati - cosa cucinano quando stanno con gli amici : Che cosa cucinano gli Chef stellati quando non lavorano nei loro ristoranti ma vedono gli amici per l’aperitivo? Se lo sono chiesti, e hanno tutte le risposte, Marco Bonaldo e Alessandro Maria Ferreri, gli autori di 15 Chef fuori posto (fotografie di Pierrick Verny, stylist Laurence Delannoy, Mondadori Electa, pagg. 160, 4,90 €). Il risultato è un libro da regalarsi adesso per fare bella figura da qui alla prossima estate, ...

La BTS Army sta celebrando un anniversario molto importante Che riguarda Yoongi : ecco di cosa si tratta : #9YearsWithYoongi The post La BTS Army sta celebrando un anniversario molto importante che riguarda Yoongi: ecco di cosa si tratta appeared first on News Mtv Italia.

Dai tumori alle malattie cardiaChe - dal peso alle ossa : cosa succede davvero al corpo se si riduce il consumo di sale : Quando si riduce il consumo di sale, accadono diverse cose interessanti al corpo umano. Il sale è uno degli ingredienti più importanti quando si tratta di cucinare piatti gustosi, ma anche per conservare i cibi per lunghi periodi di tempo. Ma consumare troppo sale può creare un’ampia varietà di rischi per la salute, quindi è bene cercare di ridurne il consumo fino a quantità salutari. Ecco quali cambiamenti fisici aspettarsi quando si riduce il ...

Bari - pizzo per le luminarie di san MiChele a Carbonara : due arresti. "Devi pagare - qui è una cosa normale" : Gli estorsori arrestati dalla polizia dopo la denuncia dell'imprenditore a cui erano stati chiesti con le minacce 1.500 euro

Cosa c’è dietro la bufala delle “merendine turChe paralizzanti”? : Circola almeno dallo scorso 31 ottobre, ma non accenna ancora a diminuire la propria popolarità sui social, un contenuto allarmistico che invita a non consumare le merendine Luppo, di produzione turca. Secondo quanto mostrato in un video diventato virale in tutto il mondo, infatti, all’interno dei dolcetti sarebbero nascoste delle pasticche bianche, contenenti una imprecisata sostanza nociva che provocherebbe la paralisi di chiunque la ...

Il Segreto - anticipazioni : PRUDENCIO scopre qualcosa su MARCheNA : Nelle recenti puntate italiane de Il Segreto, PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) è rimasto da solo a servire nella bottega di vini a causa del licenziamento improvviso di MARCHENA (Pedro Nistal); come abbiamo anticipato in precedenza ai nostri lettori, il fratello di Saul (Ruben Bernal) continuerà ad ignorare che il suo “sottoposto” stava agendo per conto di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) e concentrerà le sue attenzioni sulla bella ...

“Cosa le ho detto prima Che morisse”. Nadia Toffa - il racconto struggente di mamma Margherita. Le ultime parole alla figlia : Nadia Toffa se ne è andata il 13 agosto 2019. Aveva da poco compiuto 40 anni e aveva una gran voglia di vivere nonostante la malattia. Nonostante il dolore, le cure, le sofferenze. L’Italia intera è rimasta scioccata di fronte alla morte della determinatissima “iena” Toffa, una che stava sempre dalla parte dei deboli, che non accettava le ingiustizie, che lottava contro i cattivi. Se ne è andata troppo presto, Nadia. Ma, nonostante la sua ...

Manovra - Che cosa cambia per proprietari di casa e inquilini : bonus facciate - detrazioni per chi ristruttura e fusione di Imu e Tasi : bonus facciate, rinnovo delle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, ma anche per mobili ed elettrodomestici. E poi il rifinanziamento di 10 milioni nel 2020 per il fondo di garanzia prima casa che ha reso possibile l’accesso al mutuo di 147.029 richiedenti di cui il 56% di età compresa fra i 20 e i 35 anni. Ma soprattutto la fusione dell’Imu con la Tasi che graveranno entrambe sul ...

Giovanni - 4 mesi - malato e abbandonato Il Cottolengo : «Pronti ad accoglierlo» Cosa è l’Ittiosi Arlecchino : la sCheda : Il piccolo ha meno di quattro mesi, è nato con la Ittiosi Arlecchino, malattia degenerativa che colpisce principalmente la pelle

Piero Angela ricoverato in ospedale : ecco Che cosa è successo : Piero Angela è finito in ospedale. ecco che cosa è successo Brutta avventura per Piero Angela che, di recente, è stato ricoverato in ospedale. Il divulgatore scientifico, che di anni ne ha 90, è stato vittima di un incidente domestico. Sul Corriere della Sera si scopre che la caduta, avvenuta tra le mura della sua […] L'articolo Piero Angela ricoverato in ospedale: ecco che cosa è successo proviene da Gossip e Tv.

Giovanni - 4 mesi - malato e abbandonato Il Cottolengo : «Pronti ad accoglierlo» Cosa è l’Ittiosi Arlecchino : la sCheda : Il piccolo ha meno di quattro mesi, è nato con la Ittiosi Arlecchino, malattia degenerativa che colpisce principalmente la pelle

La passione non li lascia mai. La coppia Che sta facendo battere milioni di cuori in tutto il mondo. Ormai è “cosa fatta” : Ah che bello l’amore! Oggi parliamo dei neo sposini che hanno fatto sognare milioni di adolescenti in tutto il mondo. Ora però sono loro a lasciarsi andare ad effusioni, poi lui mangia e beve dalla bottiglia. Sembrano straccioni, anche se sono milionari! Parliamo di Justin Bieber, 25 anni, e la neo moglie Hailey Baldwin, 22, si concedono al parco un picnic ben poco bon ton. Gli sposini si baciano, poi lui mangia e beve dalla bottiglia. Dovrebbe ...

Chelsea-Ajax - Tadic distrugge l’arbitro Rocchi : “un tizio ci ha rubato tutto - mai vista una cosa del genere” : L’attaccante dell’Ajax si è scagliato contro l’arbitro italiano, colpevole di aver condizionato la partita con due espulsioni nella stessa azione Dusan Tadic non le ha mandate a dire a Gianluca Rocchi, arbitro di Chelsea-Ajax . Il fischietto italiano ha fatto imbufalire i Lancieri per la doppia espulsione e il conseguente rigore concessi nella stessa azione ai blues, riusciti poi a pareggiare la partita dopo essere stati ...