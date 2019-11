Bambino Gesu’ | al via la nuova edizione di “Dottori in corsia”

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 8 novembre 2019) E’ stata presentata questa mattina nella sede RAI di viale Mazzini, a Roma, ladi “Dottori in corsia – Ospedale PediatricoGesù” la docu-serie che racconta le storie dei piccoli pazienti dell’Ospedale, delle loro famiglie, dei medici e dei professionisti impegnati nella quotidiana ricerca della guarigione. Otto puntate che andranno in onda su RAI 3 a partire da sabato 16 novembre. Nel corso della conferenza, la presidente delGesù, Mariella Enoc, ha ringraziato la RAI perché da servizio pubblico si fa “servizio di speranza”: «Attraverso le telecamere – ha sottolineato – si cera una relazione tra l’Ospedale gli spettatori che possono conoscere storie che mostrano la luce della speranza per le famiglie e per i piccoli pazienti». Prima puntata da 90 minuti in onda sabato 16 novembre alle ore 21.45 su ...

Raiofficialnews : 'Storie straordinarie e d’eccellenza nei reparti dell’ospedale pediatrico più grande d’Europa' Torna la docu-serie… - vaticannews_it : #6novembre Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nell’Aula Paolo VI in #Vaticano si terrà il prossimo 20 novembre un gr… - rtl1025 : Parteciperanno #FrancescoRenga, #AlessandraAmoroso, #Mahmood, #FabioRovazzi, #JAx, #BenjieFede, #Elodie, #TheKolors… -