Autostrade per l’Italia | al via l’attività di manutenzione dei viadotti

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 8 novembre 2019) Al viadi riqualificazione e controllo deida parte diper. In campo sono scese nuove squadre formate da tecnici della società controllata Pavimental che in tempi rapidi dovranno effettuare opere dipreventiva di ponti e. Tra gli interventi previsti, disgaggi e rimozione di materiali, ripristino delle superfici in calcestruzzo,e sostituzione dei pluviali per lo scarico delle acque piovane, trattamento anticorrosivo delle armature e delle parti in acciaio, verniciature e trattamenti protettivi. I lavori terranno conto anche delle segnalazioni di cittadini e comitati di residenti nei pressi della rete autostradale e sono complementari al piano nazionale didi ponti eadottato da ASPI quest’anno. Le squadre speciali disono già entrate in azione a Genova e, seguendo il programma ...

