Alcol e droghe nei giovani | emergenza patologie psichiatriche

Emergenza giovanissimi : Alcol e droghe in adolescenza causa di patologie psichiatriche : Secondo i dati 2018 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità una cifra compresa tra 10 e il 20% degli adolescenti nel mondo soffre di disturbi mentali. Un dato rispetto al quale gli studiosi si interrogano, chiedendosi perché numerose patologie psichiatriche insorgano durante il periodo dell’adolescenza. La malattia psichiatrica in età giovanile e i nuovi approcci per curarla sono i temi del convegno organizzato da Neomesia ‘Adolescenti e ...

Il mix di droghe e Alcol che ha ucciso la ragazza al rave party di Livorno : L'uomo che era andato al rave party con la trentenne pisana, poi trovata morta in un'auto, racconta cosa avevano assunto. La giovane era nata con un problema al cuore rave party droga Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/11/06/un-mix-di-droghe-nel-capannone-poi-moira-non-si-e-svegliata-piu/Quel folle mix di ...

"Ho preso una pasticca e mezzo di ecstasy" - lo sballo dei giovani tra Alcol e droghe : Costanza Tosi Siamo andati a scoprire cosa si nasconde dietro le serate nelle discoteche della Toscana. Ecco come si sballano i giovani fino alle prime ore dell'alba tra litri di alcol e droghe pesanti. Sono le tre del mattino quando sul vialetto che conduce all’evento, illuminato dai fari delle luci colorate, si sente il rimbombo dei bassi provenire dall’ex limonaia adibita a villa che ospita la serata tecno. Siamo nel cuore di ...

Firenze - ragazza muore in discoteca : mix letale Alcol-droghe. Tragedia nel tempio della Techno : Una serata con gli amici in discoteca, poi il malore all'interno del locale poco dopo le 4 del mattino, forse a causa di un cocktail di droghe e alcol, e la perdita di coscienza dalla quale non...

Erika Lucchesi - 19 anni anni - morta in discoteca : ipotesi mix Alcol e droghe. La mamma si sente male - soccorsa in ambulanza : Una ragazza di 19 anni è morta stanotte in un locale di Sovigliana di Vinci (Firenze) durante una serata in discoteca. La vittima è Erika Lucchesi, di Livorno. Il locale, lo storico club Jaiss che proprio ieri sera festeggiava la riapertura, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, che stanno procedendo insieme all’ispettorato del lavoro. Sul posto anche il magistrato Fabio Di Vizio della procura fiorentina. A quanto si apprende, la ...

Farmaci e Alcol : per l'ISS sono nuove droghe facilmente reperibili : L'Istituto Superiore di Sanità lancia l'allarme per lo sballo da Farmaci. sono sempre di più le sostanze oppioidi destinate alla terapia del dolore che, assunte in dosi massicce, hanno effetti pari a quello degli stupefacenti. Tra le molecole più pericolose ci sono ossicodone e fentanyl. Per acquistare queste medicine serve la prescrizione medica, ma a far paura è il mercato illegale. Agghiacciante il quadro emerso dal servizio di F. Mosciatti a ...